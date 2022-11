Apprensione per tutti i fan della trasmissione dI Canale 5: uno degli ex volti noti del programma è stato ricoverato, ecco di chi si tratta

Sono ore di grande apprensione queste per le condizioni di salute di una delle ormai ex dame più celebri di Uomini e Donne, Luisa Monti, protagonista dell’edizione 2019 della nota trasmissione di Maria De Filippi. La donna è stata ricoverata d’urgenza in ospedale, come da lei stessa raccontato tramite una serie di Instagram Stories pubblicate nelle scorse ore.

Luisa Monti, che mesi fa è stata costretta ad operarsi a causa di un tumore al seno, sarebbe a quanto pare stata colpita da una sincope. Si tratta in ogni caso, almeno per il momento, di una semplice ipotesi. Dopo essersi sentita male, la donna ha chiamato il 118 che l’ha così trasportata al più vicino nosocomio in men che non si dica. Qui il suo racconto sui social:

“Stamattina ci siamo presi un bello spavento, Salvio soprattutto. Da quello che mi hanno raccontato, io non riuscivo più a parlare, non riuscivo più a muovermi e mi hanno portato con il 118 qui in ospedale. Ho fatto la tac e tutti gli accertamenti. Si presume che io abbia avuto una sincope.”

Se di sincope si può parlare, dunque, la ex dama avrebbe sofferto di una riduzione improvvisa della frequenza cardiaca che l’avrebbe condotta ad una perdita di coscienza transitoria.

Luisa Monti ha raccontato tutto ai follower che da tempo la seguono affettuosi direttamente dal letto dell’ospedale dove è stata ricoverata e dove è rimasta per qualche ora in osservazione. Già ad una manciata di ore dal ricovero fa la ex protagonista di Uomini e Donne ha però tenuto a tranquillizzare i fan rispetto a quanto accaduto e alle sue condizioni, pubblicando una Instagram Stories comodamente distesa sul letto di casa intenta a riposare.

La donna ha tenuto a specificare che la tac le ha dato un risultato fortunatamente negativo e che anche tutti gli altri esami sono andati bene. Servirà, a questo punto, un po’ di riposo, visto che come lei stessa ha specificato in questo periodo sta tirando troppo la corda.

Le nozze imminenti

Luisa Monti era comprensibilmente preoccupata anche per un altro importante motivo. Molto presto, infatti, l’ex dama convolerà finalmente a nozze con l’ex cavaliere Salvio Calabretta, conosciuto proprio nella cornice della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Il grande giorno è fissato a brevissimo: Luisa Monti e il suo amato Salvio diventeranno marito e moglie il prossimo 7 dicembre.