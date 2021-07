Uomini e Donne, Luisa Monti e il cancro: il messaggio fiume, come sta

La dama del Trono Over spiega che non ha assolutamente intenzione di mollare

Luisa Anna Monti, 49 anni ed ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, nella giornata di ieri, ha reso noto che le è stato diagnosticato un tumore al seno. Immediato il tam tam sulle agenzie di stampa e immediato l’affetto dei fan, che hanno via social cercato di infondere forza e coraggio alla donna. Alla luce di ciò, nella giornata odierna, la 49enne si è presentata su Instagram, consegnando alla piattaforma un lungo messaggio in cui ha spiegato come sta e in che maniera ha intenzione di affrontare la difficile e delicata situazione in cui si è trovata suo malgrado..

L’ex dama di Uomini e Donne ha scoperto di avere un tumore, un carcinoma maligno al seno, e dovrà essere sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere il cancro. Ha quindi fatto sapere che non ha la minima intenzione di gettare la spugna né di farsi vincere dallo sconforto. Luisa sottolinea anche che non vuole essere etichettata come una malata. Meglio “problema fisico”. Naturalmente la chiosa non è giunta per mancanza di consapevolezza, quanto piuttosto perché la Monti vuole assolutamente evitare che si venga provato nei suoi confronti quel fastidioso sentimento che si chiama pena.

Questo il messaggio integrale pubblicato dall’ex volto UeD sul suo profilo Instagram:

“Consapevolezza. Lotta. Rinascita… La prevenzione è tutto! Nel giro di poco tempo mi sono ritrovata catapultata da un sogno ad un incubo. La paura c’è, ma guai a lasciarsi andare. Non sono malata né voglio essere trattata tale. Ho solo un problema fisico e non sprecherò le mie energie stando a letto a domandarmi perché. Non si deve mai smettere di lottare, mai smettere di credere in se stessi e perdere la voglia di vivere. Mai! Comunque vadano le cose devi reagire con positività pensando che è solo una nuvola grigia che offusca il sole e che passato il temporale. Risorgerai. Ho conosciuto tante donne meravigliose che affrontano ogni giorno questo maledetto mostro. Dico grazie a loro perché mi danno forza e insieme non abbiamo nessuna intenzione di mollare. Continuiamo a brillare con i nostri Sorrisi. Grazie per i vostri bellissimi messaggi, il vostro affetto”.

Quindi ha scritto: “Grazie! #zittocancro che qui abbiamo da fare ed io ho un matrimonio da organizzare”. Le nozze a cui fa riferimento sono quelle con Salvio Calabretta. I due si sono conosciuti proprio negli studi di Uomini e Donne e lui le aveva fatto una romantica proposta di matrimonio in mondovisione, lasciando tutti di stucco.

Luisa, oltre a ringraziare nel suddetto post il futuro sposo, ha anche speso delle parole di stima e affetto per alcune sue ex colleghe di Trono Over. Vale a dire Denise Pantano, Barbara de Santi, Sabrina Travaglini e Sabrina Martinengo di Temptation Island. “Mi riempite di affetto e mi aiutate a sdrammatizzare”, ha specificato, decisa a non cedere allo sconforto.

Trono Over: seconda battaglia con il cancro per Luisa Anna Monti (nella prima ha dovuto combattere con un cancro alla tiroide)

L’ex dama non è la prima volta che affronta un tumore. Infatti in passato lottò con un cancro alla tiroide (entrambi i suoi genitori sono morti del medesimo male).