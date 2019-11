Uomini e Donne Luigi Mastroianni e Sissi, parla lei: finalmente tutta la verità

Uomini e Donne gossip, Luigi Mastroianni e Sissi: un’amicizia molto chiacchierata, ma oggi parla lei

Luigi Mastroianni e Sissi sono solo amici o c’è qualcosa di più? Dopo la fine della storia con Irene Capuano, nata negli studi di Uomini e Donne, Luigi e Sissi sono tornati al centro del gossip. In pochi credono che fra di loro ci sia solo un’amicizia, infatti la ragazza è stata tirata spesso in ballo quando Luigi era fra i protagonisti del Trono Classico. E Luigi si è ritrovato spesso a dover chiarire che non c’è nulla di sentimentale che lo lega alla ragazza, ma solo una bella e vera amicizia. Dopo varie volte in cui è intervenuto lui, oggi a parlare è proprio Sissi, che rispondendo alle domande dei fan ha anche fatto chiarezza sul rapporto che la lega all’ex tronista. Insomma, Sissi ha finalmente ha rotto il silenzio e ha parlato della sua amicizia con Luigi Mastroianni, perché di questo si tratta: di amicizia.

Luigi Mastroianni news, finalmente tutta la verità su Sissi: lo sfogo

Pubblicando una foto insieme a lui come sfondo alla risposta su Instagram, Sissi ha spiegato che tipo di rapporto lega lei e Luigi, nominando anche un’altra amica. Ebbene, pare che Luigi scherzando dica spesso di voler cambiare amiche e che ha paura di chiedere a Sissi le ultime news, temendo di ascoltare le sue ennesime scelte sbagliate. Un rapporto tra due amici normalissimo, descritto con belle parole e anche aneddoti simpatici: insomma, una vera amicizia, perché fra uomo e donne esiste. Sarà rara, ma esiste. E poi Sissi ha aggiunto: “Ce ne hanno dette di tutti i colori… E non ho mai risposto per il semplice fatto che non c’era nulla di vero nei vari film e supposizioni che venivano fatte”.

Uomini e Donne, parla l’amica di Luigi Mastroianni: “Do un peso alla parola amicizia”

L’amica di Luigi Mastroianni ha anche fatto qualche precisazione in più per mettere a tacere i pettegolezzi, anche se aveva provveduto già lui a farlo. Nel suo sfogo infatti ha aggiunto: “Forse e ripeto forse ad oggi si è capito finalmente che siamo solo amici. Chi mi segue lo sa… Ho più amici maschi che femmine. Ma do un peso alla parola amicizia e se li definisco tali fidatevi che non ci sono secondi fini”. Luigi ha condiviso questa risposta tra le sue stories su Instagram, con questo commento: “Così mi emoziono”.