Uomini e Donne, Luigi Mastroianni single dopo anni d’amore e un figlio: finita con Anna Scuderi

L’ex tronista di Uomini e Donne Luigi Mastroianni sarebbe tornato single. La relazione sentimentale con Anna Scuderi, con la quale tre anni fa ha avuto un figlio, Alessio, sarebbe giunta al capolinea. Erano settimane che si vociferava di una forte crisi di coppia. Nelle scorse ore Luigi avrebbe confermato la fine del rapporto con la madre di suo figlio. A riportarlo è l’esperta di gossip Deianira Marzano. Anche Amedeo Venza, altro personaggio esperto di cronaca rosa, ha confermato l’indiscrezione.

Rottura tra Luigi Mastroianni e Anna Scuderi: l’ex tronista di Uomini e Donne torna single

La love story tra Luigi e Anna è cominciata circa sei anni fa. I due si sono conosciuti prima del Covid, perdendosi di vista durante il lockdown. Tuttavia non hanno mai interrotto del tutto i contatti e quando finì l’isolamento cominciarono a frequentarsi in modo assiduo. Così nacque la relazione che nei mesi successivi divenne sempre più solida. Tre anni fa la grande gioia: i due hanno accolto il piccolo Alessio.

Tutto sembrava procedere a gonfie vele. E invece, negli ultimi mesi, sembra che la coppia sia stata investita da una crisi dalla quale non sarebbe riuscita a riemergere. I fan hanno compreso che qualcosa non funzionasse notando che per mesi Mastroianni e Scuderi non sono più apparsi insieme sui social e in pubblico.

Il percorso di Luigi Mastroianni a Uomini e Donne

Luigi è diventato popolare a livello televisivo partecipando a Uomini e Donne. Nel 2017 corteggiò Sara Affi Fella, in uno dei troni più discussi della storia del programma. Fu scelto dalla ragazza, ma poi si seppe che lei non aveva mai interrotto i contatti con l’ex Nicola Panico. Scoppiò un putiferio. Maria De Filippi lo richiamò a UeD nella stagione successiva, stavolta come tronista.

Alla fine del percorso si legò a Irene Capuano. La relazione non ebbe un lieto fine lontano dalle telecamere. Si arriva al 2020, quando scoccò la scintilla con Anna Scuderi, giovane lontana dal mondo dello spettacolo. Poi la nascita del figlio, infine la separazione.