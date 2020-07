Uomini e Donne Luigi Mastroianni fidanzato? Beccato: la nuova fiamma

Gossip estivo su Luigi Mastroianni. Lui non ha ancora confermato nulla né si è esposto in prima persona sui social network ma la fonte da cui vengono le indiscrezioni, una talpa del Vicolo delle news, è tutt’altro che inaffidabile. Dopo la rottura con Irene Capuano, che intanto ha iniziato una nuova vita con Christian, non si è saputo molto sulla vita privata dell’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne; grazie al Vicolo però possiamo quasi avere la certezza che in realtà Luigi è impegnato. Con una ragazza bionda dal viso angelico. Veniamo al dunque perché la fonte del Vicolo ha rivelato parecchi dettagli sul conto di questa nuova fiamma.

Stando al racconto di una vicolina Luigi ha passato del tempo con questa ragazza in una località siciliana, per la precisione Marzamemi, e non l’ha fatto come un amico qualsiasi ma come se tra di loro ci fosse qualcosa di più: al Vicolo delle news infatti la fonte in questione ha raccontato che i due inizialmente ridevano e scherzavano soltanto – e questo infatti l’ha indotta inizialmente a pensare che fossero amici -; successivamente però la situazione è cambiata perché mentre stavano andando via i due si sono scambiati un bacio intenso e vari bacetti e carezze. Come una coppia qualsiasi insomma.

Possiamo dire insomma che Luigi Mastroianni si sia fidanzato? Tutto può essere; considerate però che magari l’ex di Irene Capuano sta semplicemente conoscendo una ragazza che gli piace, e non è detto che una conoscenza possa sfociare in qualcosa di più. Di certo la ragazza sembra aver fatto colpo su Luigi con la sua bellezza: la vicolina ne ha parlato come una donna avvenente, di altezza media e formosa, bionda e dai lineamenti angelici. Sul Vicolo sono state pubblicate anche le foto dell’incontro fra Luigi e questa ragazza, quindi non abbiamo ragione di dubitare che il pettegolezzo sia campato per aria. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.