Uomini e Donne, Luigi Mastroianni si sfoga: “Certe cose non fanno ridere”

Luigi Mastroianni parla di quello che sta succedendo a Catania e lancia un appello

Da alcuni giorni pare che in alcune zone dell’Italia si sia diffusa una moda abbastanza terrificante. E da ciò che ha raccontato Luigi Mastroianni, pare che tra queste zone ci sia anche Catania. Succede infatti che alcune persone, specialmente di sera, si travestono da Samara Morgan, personaggio protagonista del film horror ‘The Ring’, e vanno in giro a terrorizzare la gente. Ciò sta scatenando il panico anche perchè sono in tanti ad aver paura di questo personaggio. Samara Morgan è davvero terrificante e trovarsela davanti, magari mentre si passeggia in zone semi buie, non deve essere proprio una bella esperienza. Come detto anche dall’ex tronista di Uomini e Donne, le zone più colpite da questa ‘moda’ sono quelle del Sud Italia. Samara (o meglio chi veste i suoi panni) è stata avvistata sia in Sicilia che nelle zone napoletane.

Luigi Mastroianni mostra la Samara ‘siciliana’ e lancia un appello

Sulle sue Instagram Stories, Luigi Mastroianni ha postato dei video dove si vede proprio una persona vestita da Samara correre, ed essere inseguita, per le vie della città siciliana. L’ex tronista ha poi raccontato: “Purtroppo questo sta succedendo da un paio di notti a Catania. Ci sono dei soggetti che si travestono da Samara e vanno in giro a spaventare la gente. Da quello che mi state scrivendo, non è solo una cosa che sta succedendo a Catania ma anche in altre città del Sud Italia. Questa non è una cosa bella, sono degli stu*idi che vanno in giro a creare caos e panico per la città”. Luigi ha poi fatto un appello: “Se vedete questi soggetti che vanno in giro per la città chiamate i carabinieri o le autorità, loro sapranno cosa fare”.

Luigi Mastroianni: “Queste cose non fanno ridere. Evitiamo!”

Luigi Mastroianni, che ha da poco festeggiato un bel traguardo con la sua fidanzata, si è poi sfogato così: “Ma perché non si trovano un altro passatempo?!? L’Italia sta andando a rotoli. A Catania il tutto diventa molto folkloristico ma non c’è niente da ridere. Queste sono cose stu*ide si possono evitare perché possono creare disagi, dei problemi. Qualcuno si può spaventare, può succedere un incidente perché questi si lanciano così a ‘buffo’ sulle strade. Si possono trovare altri passatempi, evitiamo di fare queste cose”.