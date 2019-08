UeD, Irene e Luigi festeggiano 6 mesi d’amore: la bellissima dedica

Per Luigi Mastroianni ed Irene Capuano oggi è una giornata speciale e la coppia festeggia così

Sei mesi fa, nella cornice di uno splendido castello, Luigi Mastroianni sceglieva Irene Capuano. Il tronista siciliano, dopo alcuni dubbi, ha deciso di seguire il suo cuore e di salutare l’esperienza a Uomini e Donne con la bella romana. Dopo aver lasciato il programma, i due hanno iniziato una bellissima storia d’amore, davvero tanto intensa. Tant’è che un paio di mesi fa hanno deciso di andare a convivere per non separarsi mai più. Per l’ex tronista, andare a convivere con la sua fidanzata è stato un passo molto importante perché per lui questa è la prima volta che condivide un tetto con una ragazza. La loro relazione continua felicemente e dalla Sicilia, dove si trovano attualmente i due, oggi festeggiano un bellissimo traguardo: sei mesi d’amore.

Irene Capuano, la dedica a Luigi Mastroianni e le parole di lui

Sul suo profilo Instagram, Irene Capuano ha fatto una bellissima sorpresa al suo fidanzato. La ragazza ha postato una fotografia che la ritrae stretta a lui su di un divano bianco ed ha scritto: “Io non sono un uomo ancora e tu non sei ancora una donna, se ti va, però, cresceremo insieme io e te. 6 mesi di puro Amore”. Quelle usate da Irene sono parole molto speciali perché sono le stesse che Luigi pronunciò la sera che la scelse. Ovviamente la dedica della Capuano ha commosso tutti, in primis il suo fidanzato che ha così commentato: “Di sicuro, Ti Amo” con tanto di cuoricino. In tantissimi si sono congratulati con loro perché, nel tempo, hanno dimostrato di essere legati da un amore vero e indissolubile. Inoltre, c’è chi sostiene che sia Luigi che Irene siano molto più maturi della loro età anagrafica e ciò li rende ancor più ammirevoli.

Irene Capuano ricorda il giorno in cui Luigi Mastroianni la scelse

La giornata in cui Luigi ha scelto la sua Irene è sicuramente per entrambi indimenticabile. Inoltre la scelta del Mastroianni fu speciale perché avvenne in uno splendido castello scelto da Maria De Filippi e dalla redazione di Uomini e Donne per festeggiare nel modo migliore il fantastico evento. Ma come si sentiva Irene in quel momento? A ricordarlo è stata proprio lei. Subito dopo la dedica che ha scritto per il suo Luigi, la giovane ha aggiunto “#quelgiornoilcuoreamille“ riportando alla sua memoria, e a quella di chi ha seguito il programma, quanto fosse in ansia durante i momenti che hanno preceduto la grande felicità.