Uomini e Donne Luigi e Irene, Mastroianni rompe il silenzio: come sta

Uomini e Donne, Luigi e Irene: l’ora più buia. Mastroianni rompe il silenzio e spiega come stanno realmente le cose

Silenzio rotto: dopo giorni con la bocca ben cucita, Luigi Mastroianni è tornato a parlare della situazione con Irene Capuano. La coppia, sbocciata a Uomini e Donne, non è un mistero che stia passando un momento delicato. Senza dubbio ‘l’ora più buia’ da quando ha preso quota la relazione. Molti fan hanno già fatto il funerale alla love story sentimentale. Altri sperano ancora che i loro beniamini possano ricucire. Nel frattempo l’ex tronista placa le congetture, anche se, viste le sue parole, è probabile che otterrà l’effetto contrario, ossia un proliferare di nuovi mugugni e retro pensieri. Pazienza: la volontà attuale del ragazzo, in questo periodo non facile, è cercare di preservare la sua privacy e quella della compagna.

Luigi, dopo che da giorni sotto ai suoi post Instagram è martellato dalla curiosità dei fan circa la sua relazione sentimentale con Irene, ha deciso di parlare. Per farlo ha scelto di rispondere al commento di una sua seguace che ha sostenuto che non fosse giusto che una coppia così mediatica sparisse nel nulla. Al di là del ragionamento opinabile dell’utente in questione, ecco la replica di Mastroianni. “Saprete quando sarà il momento. Se veramente ci volete bene, dovreste capire e rispettare questo momento. Buona serata”, la risposta tanto stringata quanto chiara dell’ex tronista.

Uomini e Donne, le parole di Irene Capuano sul momento no

“Non abbiamo mai dato in pasto la nostra storia a dei leoni come voi, e non lo faremo mai. Come tutti i cristiani e gente comune come voi, ci sono dei momenti sì e dei momenti no”, chiosava una quindicina di giorni fa Irene rispondendo a degli haters e, di fatto, confermando la crisi con Luigi. Una settimana dopo la Capuano tornava a ribadire lo stesso concetto. Poi un altro silenzio, altri sette giorni di bocche cucite fino a oggi. E stavolta è stato Mastroianni a metterci la faccia. Chissà come andrà a finire la storia: naufragio e riemersione?