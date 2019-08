Uomini e Donne, Luigi e Irene: convivenza, Temptation Island e progetti

Uomini e Donne, Luigi e Irene si raccontano: la convivenza e la possibilità di approdare a Temptation Island

Procede a gonfie vele la storia d’amore di Luigi Mastroianni e Irene Capuano. La coppia del Trono Classico di Uomini e Donne dichiara che la loro relazione va sempre meglio. Entrambi, in un’intervista su Uomini e Donne Magazine, sono felici della loro convivenza, avviata un mese e mezzo fa. L’ex tronista attribuisce un significato molto importante a questo grande passo che hanno compiuto insieme. Per lui è la prima volta che condivide qualcosa di simile con una ragazza e inizialmente credeva che sarebbe stato difficile. Invece, definisce Irene come una persona fantastica, che sa capire ogni suo momento. È così sicuro del loro amore che è pronto a fare progetti a lungo termine. Sente la mancanza del fratello Salvo, con cui però riesce a mettersi in contatto ogni giorno. Irene, nonostante abbia già affrontato una convivenza in passato, quella con Luigi ha tutto un altro sapore. Litigano poco e per sciocchezze, a loro basta un attimo per tornare più forti di prima. Non sono mancate le domande relative all’edizione di Temptation Island appena conclusa e alla loro possibile partecipazione a una futura.

Sia Luigi che Irene hanno seguito le puntate del reality delle tentazioni, dando la loro preferenza alla coppia composta da Ilaria e Massimo. Non solo, il Mastroianni ammette di essersi appassionato al programma perché sapeva che ci sarebbe stato Giulio Raselli tra i tentatori, ma non ha particolarmente apprezzato il comportamento di Sabrina. Se entrambi si fossero trovati nel villaggio su quale tentatore e tentatrice avrebbero puntato l’attenzione? Luigi sarebbe rimasto colpito da Vanessa, la ragazza frequentata da Vittorio, mentre Irene non ha dubbi: Javier. Ma si metterebbero mai in gioco in questa esperienza? Il Mastroianni ammette che è difficile, al momento, rispondere a questa domanda. “Sicuramente sarebbe curioso vedere come si relaziona Irene, anche se so che non mi farebbe piacere vederla con altri ragazzi per via della mia gelosia. Sarebbe un modo per metterci entrambi alla prova”, dichiara l’ex tronista nel corso dell’intervista.

Luigi e Irene di Uomini e Donne: progetti e la questione legata ad Angela Nasti e Alessio Campoli.

Luigi trova Temptation Island un programma vero, ma anche complesso. Non sa, al momento, se si metterebbe mai alla prova con Irene in questa esperienza. Ma tutto può succedere e in futuro potremo ritrovarci nei due villaggi delle tentazioni anche questa amata coppia. Tra i progetti dei due c’è aria di cambiamento: Luigi sta sperimentando il mondo della musica e forse potrebbero trasferirsi o a Milano o a Verona. E sul caso Angela Nasti e Alessio Campoli, commentato con ironia dallo stesso Mastroianni? L’ex tronista risponde che si trattava solo di una semplice battuta e ammette, anche questa volta, di aver apprezzato l’atteggiamento dell’ex corteggiatore, a cui fa un grande in bocca al lupo. Luigi non spende tantissime parole per la questione, in quanto per lui si tratta ormai di una cosa passata.