Uomini e Donne, Luigi deluso da Elisabetta la manda via? Ultime news

Uomini e Donne, Elisabetta attacca la redazione e Luigi cambia idea: ecco cosa è successo dopo

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 6 Dicembre 2018, vediamo un Luigi infastidito dalle parole di Elisabetta. Il tronista non ha gradito l’attacco che la corteggiatrice ha mosso nei confronti della redazione del Trono Classico. In un momento di sconforto, la giovane donna si è lasciata andare ad uno sfogo non molto carino nei confronti di chi monta i video delle esterne. Secondo la corteggiatrice vengono tagliati troppi particolari e interessanti dettagli come sguardi, gesti e parole. Di fronte a una simile scenata, Mastroianni ha deciso di non portarla in esterna. Dopo la registrazione che verrà appunto trasmessa questo pomeriggio, per il percorso del bel siciliano sono cambiate tutte le carte in tavola.

Luigi ha deciso di dare una svolta al suo percorso da tronista. Il ragazzo siciliano ha portato fuori altre ragazze, tra cui Sonia e Giorgia. Entrambe lo hanno colpito positivamente. Alla fine, si è anche baciato con la prima. Di fronte a tale novità, sembra che le sue preferite non siano più Irene e Elisabetta. Dopo la scenata di quest’ultima, Mastroianni pare non essere ancora riuscito a perdonarla del tutto e a tornare ad avere di lei la stessa considerazione che aveva agli inizi della loro conoscenza. Nonostante ciò, ancora non l’ha eliminata e continua a volerla portare fuori per capire qualcosa di più sulla sua persona e su chi è realmente al di fuori della trasmissione di Maria De Filippi.

Luigi Mastroianni bacia Sonia e dimentica Elisabetta e Irene? Nuove anticipazioni del Trono Classico

Insomma, Irene e Elisabetta hanno perso punti. Il tronista ed fidanzato di Sara Affi Fella ha spostato la sua attenzione verso altre corteggiatrici. Nonostante ciò, entrambe continuano a presentarsi in studio. Una delle due riuscirà a riconquistare la fiducia del giovane siciliano?! Vedremo.