Uomini e Donne Ludovica Valli: accuse per il nuovo amore, lei si difende

Uomini e Donne, ancora accuse per Ludovica Valli. Al centro della polemica social il suo nuovo amore

Ludovica Valli ancora al centro di una bufera social. L’ex tronista di Uomini e Donne era stata sorpresa ad Ibiza insieme al suo nuovo fidanzato, dopo la rottura con il precedente compagno Federico. Il feeling con quest’ultimo era alle stelle e Ludovica si diceva davvero innamorata, qualcosa però è andato storto tanto che, dopo quasi un anno, i due si sono separati. Nulla però sembra scalfire la positività di Ludo che ha continuato imperterrita il suo lavoro, concedendosi anche qualche viaggio e momenti di spensieratezza in famiglia. Nelle scorse ore però, la Valli è finita ancora una volta al centro delle polemiche dei social. Il video in questione girava su Instagram e riprendeva l’influencer insieme al suo nuovo compagno. E proprio da qui che è partita la polemica. Ludovica è stata attaccata soprattutto per la facilità con cui si lega a qualcuno e prontamente è arrivata la sua risposta.

Ludovica Valli si difende dalle accuse dei social

Abituata oramai a difendersi dagli attacchi della rete, Ludovica Valli si è lasciata andare ad un lunghissimo sfogo su Instagram mentre è in vacanza ad Ibiza. “Mi dispiace tanto leggere alcune cose… Vi permettete di giudicare perché sono “un personaggio pubblico”. Penso che si dovrebbe apprezzare, non ho nascosto mai nulla della mia vita privata, anzi, ho sempre avuto il piacere di condividere con voi dalle cose bellissime alle cose bruttissime“. La Valli poi ha anche confessato alcuni dettagli inediti sulla fine della sua precedente relazione, spiegando di avere avuto la fortuna di trovare una persona meravigliosa che ora è al suo fianco: “Se oggi ho avuto la fortuna di trovare una persona che mi rende felice, perché non posso vivermela? Questo arriva quando meno te lo aspetti, ti prende, ti stravolge e ti porta via“, scrive ancora Ludovica, spiegando a chiare lettere di essere molto felice insieme al nuovo amore.

Lo sfogo di Ludovica Valli continua: dure parole contro chi la giudica sempre

In effetti se ci pensiamo, Ludovica è sempre bersaglio di dure critiche. E uno sfogo così duro è da capire. La Valli poi torna a ribadire: “Io ho la mia idea di vita di oggi, e so cosa voglio e non voglio nella mia vita”. “Purtroppo in passato, le due persone che che voi stessi/e avete visto al mio fianco non potevano darmi ciò di cui avevo bisogno“, chiosa infine.