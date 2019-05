Uomini e Donne, Ludovica Valli sbotta: “Ho una malformazione, ignoranti”

Uomini e Donne, l’ex tronista Ludovica Valli sotto accusa per una foto pubblicata sui social. Dice basta e sbotta

Non è di certo la prima volta che Ludovica Valli è al centro di una vera e propria bufera social e per il suo fisico. L’ex tronista è ricorsa alla chirurgia, come ha ammesso anche lei, rifacendosi il seno. Ma le sue spiegazioni non sono servite per placare gli animi degli utenti dei social e continuano così le accuse e le critiche per il suo fisico, che per molti è stato totalmente rivoluzionato. Ebbene sì, perché secondo molti commenti del web, Ludovica avrebbe cambiato tantissimo il suo viso e non solo il fisico, che però è anche frutto di ore ed ore di allenamento intensivo in palestra. La Valli, una volta uscita da Uomini e Donne, è sbarcata su Instagram come influencer e da anni svolge questo lavoro che le sta dando molta popolarità, come sta succedendo a sua sorella, Beatrice (anche lei bersaglio di molti haters della rete).

Ludovica Valli sbotta sui social: “Ignoranti! Ho una malformazione dalla nascita“

La foto della discordia è una delle tante immagini che la Valli pubblica sul profilo personale. A molti suoi followers la foto sembra “strana“, a causa di una spalla troppo “in giù“. Proprio dopo un commento che chiamava in causa la sua spalla, Ludovica non ha retto la rabbia e si è sfogata. Spiegando un problema di cui davvero pachi sanno: “Ho una spalla in giù per una malformazione del mio corpo, che ho dalla nascita. Ci sono nata. Ignorante. Siete persone che veramente prive di ogni cosa, voi che puntate il dito, voi che vi permettete di criticare appena c’è anche un capello fuori posto“. L’ex tronista di UeD ha poi continuato a spiegarsi meglio: “Ma voi come vi permettete di giudicare ciò che non conoscete o sapete? Perché credo che solo il 10% delle persone che mi seguono sanno cosa ho passato nella mia vita, e soprattutto sanno la mia storia“. Il commento ha prodotto una forte reazione di Ludovica che già in passato aveva parlato di una malformazione, per colpa della quale aveva dovuto rifare il seno.

Ludovica e Beatrice Valli, sotto accusa sui social: le due sorelle fanno parlare

Ludovica e Beatrice Valli, nonostante il successo ottenuto, fanno parlare molto di sé. Anche la compagna di Marco Fantini, ultimamente, è stata accusata di essersi ritoccata troppo dopo alcune dichiarazioni fatte su Bella Hadid. Anche in quel caso, il web si è scatenato e Bea ha spiegato la sua posizione.