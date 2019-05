Uomini e Donne, Beatrice Valli accuse per parole su Bella Hadid: reazione

Uomini e Donne, Beatrice Valli sotto accusa per le parole sui ritocchini di Bella Hadid. La foto con la top model scatena il web

Beatrice Valli non ha pace. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché compagna di Marco Fantini torna ad essere presa di mira dai suoi followers. A scatenare il web ci ha pensato una foto postata sui social dalla bella Bea, insieme alla top model Bella Hadid. A finire sotto accusa alcuni commenti della Valli circa i ritocchini estetici della modella che è ricorsa alla chirurgia come attestano le fatidiche foto prima e dopo in giro sulla rete. Le immagini parlano chiaro, la Hadid ha cambiato parecchio il suo viso ma non per questo è amatissima e richiesta da brand e stilisti importanti. Beatrice ha detto la sua circa il ricorso alla chirurgia della Hadid, e subito è stata presa di mira. Anche lei ne sta facendo di strada dopo la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, e proprio grazie al suo lavoro ha ricevuto l’invito ad un evento di un importante brand di make up e non solo. In questa occasione è stata scattata la foto che ha scatenato il web. Ma andiamo con ordine: cosa è successo?

Beatrice Valli: le sue parole su Bella Hadid e la reazione dei followers

Non è la prima volta che Beatrice Valli viene contestata sul suo profilo Instagram. L’influencer ed ex corteggiatrice ha così detto la sua sui ritocchini estetici di Bella Hadid e i followers si sono subito scatenati. “Io non ho sminuito nessuno!“, ha risposto per le rime su Instagram, spiegandosi: “Ho detto che è una delle ragazze più belle per me ma che si parla tanto di bellezza ma alla fine non è naturale. Quindi per essere arrivata ad essere così bella, si è ritoccata anche troppo secondo me“. Da qui molti followers hanno reagito ricordando alla Valli che anche lei ha rifatto il seno, dopo aver allattato il primo figlio, avuto dal precedente compagno. “Non ho mai rifatto nulla se no il seno“, ricorda Bea, rispondendo a chi le ricorda che anche lei ha ricorso a una “scappatoia” per sentirsi più bella.

Beatrice Valli, l’appello: “Più solidarietà femminile“

Ovviamente non sono mancati i commenti positivi che hanno appoggiato le parole di Beatrice. C’è chi la difende a spada tratta, chiamando in causa il fatto che molti commentatori provassero invidia per la strada che sta percorrendo la Valli e che anche loro, come lei, avrebbero voluto essere accanto ad una delle modelle di spicco della moda internazionale, nonché star dei social. “Sto leggendo cose assurde. Più solidarietà femminile“, infine chiede Bea su una storia Instagram.