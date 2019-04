UeD, Beatrice Valli incinta? L’ex corteggiatrice sbotta e chiarisce

UeD, Beatrice Valli è di nuovo incinta? L’ex corteggiatrice e compagna di Marco Fantini sbotta sui social

Il ricovero in ospedale di Beatrice Valli continua a far parlare. L’ex corteggiatrice e compagna di Marco Fantini è stata ricoverata in ospedale per alcuni giorni. Il motivo però non si sa, Beatrice infatti aveva dichiarato che avrebbe spiegato tutto soltanto quando se la sarebbe sentita. Una ricaduta poi l’ha rispedita di nuovo in ospedale. Ma le chiacchiere su di lei non si frenano. Nonostante anche sua sorella Ludovica abbia cercato di mettere a tacere il gossip, scagliandosi contro tutti coloro che hanno giudicato sua sorella per una cosa così seria e importante, molti fan però credono che la Valli sia incinta, soprattutto dopo che l’ex di Uomini e Donne ha pubblicato una foto sospetta in cui molti hanno notato un pancino ben delineato. Ora Beatrice dice basta e spiega il motivo di tutto quel gonfiore su Instagram.

Beatrice Valli e i gossip sulla gravidanza: ora dice basta

Ora dice basta! Beatrice Valli ha voluto mettere a tacere tutti i dubbi dei fan circa una sua presunta gravidanza. La compagna di Marco Fantini, già mamma del piccolo Alessandro (nato da una precedente relazione, ndr.) e di Bianca, nata proprio dall’amore con il modello ha voluto chiarire la sua posizione e smentisce categoricamente l’arrivo di un altro figlio. “Allora, voglio precisare una cosa per la 3000 volta“, ha esordito Bea, “Sto prendendo medicine da 18 giorni. Imbottita tra antibiotici e medicine. Ho ricevuto tantissimi messaggi di questo tipo (in cui le chiedono se è in dolce attesa, ndr.) e se fossi stata incinta non avrei fatto tutta questa scena ma l’avrei gridato al mondo senza andare in ospedale o nasconderlo tutto questo“. Poi una richiesta a chi la segue: “Vorrei che la smetteste di chiedermi se sono incinta se sono così gonfia (come dite)“.

Beatrice Valli: perché è stata in ospedale?

I fan di Beatrice Valli sono stati molto preoccupati per lei. Il ricovero in ospedale li ha messi in allerta ma non sappiamo ancora il motivo del ricovero. Così aveva spiegato su Instagram: “Sabato notte mi sono sentita male e mi hanno portato con l’ambulanza direttamente in ospedale per un problema che, se mi sentirò di raccontarvi, vi spiegherò“, ha raccontato ieri Beatrice Valli sui social. “Starò qui almeno cinque o sei giorni con una cura antibiotica. Avrei preferito essere incinta in questo momento invece di avere questo tipo di problema“.