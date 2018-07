Uomini e Donne, Ludovica Valli prostrata dalle critiche sul fisico, duro sfogo: “Non rompete i cog…. è uno schifo… basta, basta, basta. La gente è cattivissima”

Ludovica Valli perde la pazienza e snocciola una serie di Instagram Stories di fuoco. Ad accendere la miccia che ha portato al lungo e pesante sfogo ci hanno pensato alcuni fan che hanno criticato l’ex tronista di Uomini e Donne per il suo aspetto fisico. Infatti, la sorella di Beatrice, dopo aver pubblicato degli scatti in cui mostrava le sue gambe in maniera del tutto innocente e per nulla volgare, è stata raggiunta da biasimi non proprio carini che le hanno letteralmente fatto perdere le staffe. Così ecco servita la sfuriata senza peli sulla lingua. Sono volate parole pesanti…

“Io sarei proprio curiosa di vedere tutte le vostre gambe – esordisce Ludovica -. Sapete qual è il problema? Le gambe si possono migliorare, la testa e il cervello no”. Quindi l’ex tronista affonda: “Ascoltatevi una canzone; è domenica, mettevi sul divano, aria condizionata e non rompete i cogl….ni. Fate l’amore, mangiate e basta. Andate a correre, per le gambe appunto”. Lo sfogo sale poi d’intensità: “Comunque oggi avete doppiamente rotto i cog…ni. Allora, io ho postato questa cosa per farvi capire che dovete smetterla. Non voglio che mi diciate ‘hai le gambe belle’. Non mi interessa nulla. Però dovete smetterla perché oggi lo fate a me, un domani lo fate a un’altra persona che magari è più debole e ci soffre, sta male. Fate del male alle persone”.

L’ex tronista di Uomini e Donne: “A me non tocca più nulla oggi perché la gente è cattivissima”

La Valli infine chiosa: “A me non tocca più nulla oggi perché la gente è cattivissima… Quindi basta, basta guardare le altre persone, basta criticare, basta. Concentratevi su voi stessi, a migliorarvi e basta. Dovete smetterla, fate del male alle persone, basta; è uno schifo, basta”. Nei giorni scorsi Ludovica si era ritrovata al centro di un’altra polemica social, che coinvolgeva i suoi nipoti e la sorella Beatrice. Anche in quel caso aveva chiarito la vicenda con toni duri, facendosi valere e replicando ad alcune false dicerie.