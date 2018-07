Ludovica Valli torna sui nipoti: “Marco e Bea hanno fatto una scelta”

Uomini e Donne, Ludovica Valli torna a parlare dei nipotini e svela la decisione che hanno preso la sorella e il compagno: “Marco e Beatrice hanno fatto una scelta, fine!”

Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, nella giornata di ieri si è lasciata andare a uno sfogo social, dopo che su Instagram diversi follower l’hanno criticata, sostenendo che presterebbe più attenzione al nipote Carlo Alberto (figlio della sorella Eleonora) rispetto ai nipoti Alessandro e Bianca (figli della sorella Beatrice, fidanzata con l’ex tronista Marco Fantini). Il caso è scoppiato dopo che Ludovica ha postato una foto social di Carlo Alberto. Oggi l’influencer, dopo aver recuperato la calma, è tornata sulla questione pubblicando diverse Instagram Stories per chiarire una volta per tutte come realmente stanno le cose e per spiegare anche la scelta che Beatrice e il compagno Fantini hanno fatto a riguardo di Bianca e Alessandro (ricordiamo che Alessandro non è figlio di Fantini. Beatrice lo ha avuto da una precedente relazione).

“Io non so che concezione avete della vita perché… cioè, scrivete delle robe di cui c’è da vergognarsi”, ha esordito Ludovica che ha poi ribadito ciò che ha detto nelle scorse ore, ossia che non fa alcuna differenza con i tre nipoti e non ha nessun problema nemmeno con Beatrice. Soltanto che quest’ultima, a differenza della sorella Eleonora e del nipote Carlo Alberto, abita molto più lontano e dunque è inevitabile che la veda meno. Dopodiché l’ex tronista ha spiegato anche la scelta fatta dalla sorella Bea a proposito delle foto social dei suoi figli: “Partendo dal presupposto anche che Beatrice ha fatto una scelta. La scelta è stata di non condividere sempre, a meno che sia lei o sia Marco, i suoi figli… Fine” Quindi, basta avete stancato. Lo dico oggi e non lo ripeterò più”.

Uomini e Donne: Ludovica, le sorelle e i nipotini

L’ex tronista Valli inoltre ha fatto sapere che a breve si trasferirà nel capoluogo lombardo e dunque le sarà più facile vedere Alessandro e Bianca: “Adesso mi trasferirò a Milano e avrò più tempo per stare con i miei nipoti”. Dunque tanto rumore per nulla: Ludovica non ha alcun problema né con i nipotini, né con le sorelle Beatrice ed Eleonora. Si spera che la questione sia chiara a tutti.