Uomini e Donne, la foto di Ludovica Valli è contro Beatrice? Lei sbotta

Uomini e Donne, Ludovica Valli e le foto con i figli di Beatrice: l’ex tronista sbotta

Quando si è una web influencer con milioni di follower basta una semplice ed innocente foto a scatenare il caos. È il caso di Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, che nelle ultime ore ha postato uno scatto di Carlo Alberto, il figlio della sorella Eleonora. A detta di qualcuno Ludo presterebbe più attenzione all’ultimo nipotino che ai primi due, Alessandro e Bianca, i figli di Beatrice Valli. Una critica piuttosto pesante che l’ex fidanzata di Fabio Ferrara ha accettato poco volentieri, tanto da sbottare in una storia di Instagram. “Adesso avete un po’ rotto… Io ho sempre postato i miei nipoti, tutti quanti. Ho postato Carlo Alberto, Alessandro, Bianca. Solo che Carlo Alberto lo vedo di più perché abita vicino casa mia. Fine. Se voi vi divertite a rompere i cog…. alle persone va bene ma continuate da soli”, ha tuonato Ludovica, piuttosto scocciata per certe inutili insinuazioni.

Dunque, nessun litigio tra le sorelle Valli, come sospettato dai più maligni. Ludovica riesce a vedere più spesso il piccolo Carlo Alberto perché abita vicino ad Eleonora, mentre Beatrice si è trasferita da tempo a Milano con Marco Fantini. Questo non impedisce a Ludovica di essere molto legata ad Alle e Bianca, con i quali ha uno splendido rapporto. E di recente la zia Ludo non è mancata alla festa di primo compleanno di Bianca, la figlia di Marco e Beatrice.

Uomini e Donne: nessun litigio tra Beatrice e Ludovica Valli

Del resto Ludovica e Beatrice non hanno mai litigato. Già l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo aveva chiarito una volta sui social network: “Non ho litigato con Ludovica. Con gli impegni lavorativi non ci vediamo mai, ma nessuno di noi. Io poi abitando a Milano…Anche con l’altra mia sorella Eleonora ci vediamo veramente pochissimo. Si vedono molto di più Ludovica e Eleonora perché abitano nella stessa città. Qua a Milano vengono poco.”