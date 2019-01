Uomini e Donne: Ludovica Valli spiega cosa è successo alle sue labbra dopo aver fatto il filler

Ludovica Valli, a distanza di anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, è ancora oggi molto seguita sui social dai fan della trasmissione. Con quelli che hanno avuto modo di conoscerla al Trono Classico l’ex tronista interagisce spesso, dispensando consigli e confrontandosi anche con chi non è sempre è molto gentile nei suoi confronti. L’ultimo botta e risposta, per esempio, l’ha vista protagonista proprio poche ore fa su Instagram. Un utente, sotto una delle ultime foto da lei pubblicata, ha fatto cenno all’eventualità di rifarsi le labbra, chiedendo a Ludovica (forse sarcasticamente) se lei avesse fatto di recente il filler e in che quantità lo avrebbe iniettato. A questo commento, allora, la Valli ha replicato ribadendo di non aver fatto niente di tutto ciò.

Anni fa, come l’ex protagonista del Trono Classico d’altronde non ha mai nascosto, lei fece delle punturine alle labbra. Il risultato, però, non la lasciò soddisfatta e da allora smise di ricorrere alla pratica lasciando che la sua bocca riassorbisse il materiale e tornasse ad avere l’aspetto di sempre. E questo, come ha spiegato lei nel suo ultimo post, è effettivamente accaduto. “Se vuoi andiamo da un chirurgo estetico e ti faccio dire davanti a te che nelle mie labbra oggi, a distanza di due anni, non c’è più niente ma sono mie”. Così Ludovica Valli ha messo a tacere le insinuazioni avanzate nei suoi confronti. Smetteranno le male lingue di mettere in dubbio la sua parola?

Ludovica Valli confessa: Uomini e Donne? “Oggi non lo rifarei”

Ludovica Valli, in merito alla sua partecipazione a Uomini e Donne, recentemente ha affermato che, ad oggi, se le venisse riproposto il Trono Classico non accetterebbe. “Ho un’altra testa” ha dichiarato qualche mese fa “Non lo rifarei”.