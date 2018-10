Ludovica Valli parla di UeD: “Oggi ho un’altra testa, non lo rifarei ora”

Ludovica Valli torna a parlare di Uomini e Donne: “Oggi non parteciperei”

Ludovica Valli, ospite nella puntata di Casa Signorini del 10 ottobre, torna parlare di Uomini e Donne. Il conduttore le chiede com’è stata la sua esperienza nel noto programma di Maria De Filippi. L’ex tronista, che lasciò il trono insieme a Fabio Ferrara, ammette che è stato un percorso molto bello, attraverso il quale è cresciuta molto. Ludovica si dice convinta del fatto che lei abbia fatto questa esperienza nell’età giusta. Aveva 18 anni quando la sorella di Beatrice Valli saliva sul trono. La giovane ex tronista rivela che fosse stato ora non avrebbe preso parte al programma. Ora si sente più grande e ha più consapevolezza di qualche anno fa. Cecilia Rodriguez, anche lei ospite con Ignazio Moser, Jeremias e Marco Ferri, con simpatia fa una battuta sottolineando che Ludovica è ancora una giovane ragazza. Ma la Valli risponde che oggi ha un’altra testa e non riuscirebbe mai a portare avanti un percorso di quel tipo.

Ora il cuore di Ludovica è impegnato. L’ex tronista, qualche settimana fa, ha reso finalmente nota la sua nuova relazione con Federico, il suo personal trainer. La Valli appare sui social innamoratissima del ragazzo, con cui trascorre molto tempo. La coppia, però, sta ricevendo molte critiche in questi giorni. In particolare, Signorini chiede a Ludovica cosa ne pensa degli haters e dei commenti negativi. Il conduttore ricorda che ultimamente l’ex tronista è stata attaccata per una foto fatta con Federico nella vasca da bagno. Ludovica ammette che non riesce davvero a comprendere il motivo per cui questi haters le si scagliano contro in ogni occasione. Infatti, la Valli dichiara di non trovare nulla di male nella foto scattata in una vasca da bagno con il suo fidanzato Federico.

Ludovica Valli e gli haters: l’ex tronista preoccupata per il fidanzato

Cecilia è d’accordo con Ludovica. La Rodriguez non trova nulla di male in una foto del genere. L’ex tronista, però, ormai è abituata alle critiche degli haters, ma è molto dispiaciuta per Federico. Infatti, il personal trainer non era un personaggio noto nel mondo della televisione, dunque non è ancora abituato a commenti così forti e negativi.