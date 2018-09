Ludovica Valli difende il fidanzato: “Per me è il più bello del mondo”

Ludovica Valli, pioggia di critiche per il fidanzato: l’ex tronista di Uomini e Donne lo difende e parla di “amore eterno”

Ludovica Valli di Uomini e Donne è costretta a difendere il fidanzato Federico dalle forti critiche riguardanti il suo aspetto fisico. In particolare, in molti sono coloro che commentano le foto che la ritraggono insieme al giovane personal trainer scrivendo che quest’ultimo è brutto. Parole molto forti che pare siano riuscite a dar non poco fastidio a Ludovica. L’ex tronista ora ha deciso, attraverso un commento su Instagram di mettere una volta per tutte le parola fine a tutte queste critiche inutili. Infatti, la Valli rivela che per lei Federico è bello, non solo esteticamente ma soprattutto dentro. Le persone non si scelgono in base all’aspetto esteriore, continua poi Ludovica. L’ex tronista si augura di poter ancora essere a fianco del personal trainer tra 30 anni. Per questo la Valli parla di un “amore eterno”, quello che va oltre l’amore fisico ed estetico. La sorella di Beatrice ha presentato ai suoi fan Federico, come il suo fidanzato, poco tempo fa. Sin da subito sono volati commenti non molto carini nei suoi confronti, per il suo aspetto fisico.

C’è anche chi, però, ritiene che invece il fidanzato di Ludovica sia un bellissimo ragazzo. Un po’ questione di gusti, ma la Valli non comprende i commenti cattivi. “Lui è l’uomo più bello del mondo, e quando dico così non parlo solo ed esclusivamente dell’aspetto estetico.” Così, Ludovica risponde alle forti critiche fatte nei confronti del suo fidanzato. Parole molto dolci e forti quelle dell’ex tronista, che pare essere completamente innamorata del suo personal trainer. “Federico è oro, in tutto e per tutto, è l’uomo perfetto. Esteticamente può piacere come non piacere, non si può sempre piacere a tutti lo stesso vale per me”

Ludovica Valli sicura del suo nuovo amore: “Federico è oro”

“A livello umano è l’uomo che qualsiasi donna vorrebbe al suo fianco”, annuncia Ludovica. Tra 30/40 anni per la Valli, Federico sarà sempre stupendo.Per lei è un uomo completo “di una bellezza disarmante”. Non esistono più uomini così secondo l’ex tronista. Da quando Ludovica ha presentato Federico ai fan, questa non è di certo la prima critica. Infatti, la Valli è stato costretta a difendersi dalle accuse del pubblico, che ha trovato un po’ troppo volgari le sue foto con il suo nuovo fidanzato.