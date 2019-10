Uomini e Donne, Ludovica Valli annuncia il suo libro “Di troppo cuore”

Uomini e Donne, Ludovica Valli annuncia l’uscita del suo libro Di troppo cuore

Dopo Valentina Dallari e Giulia De Lellis, anche Ludovica Valli decide di pubblicare un libro. L’ex tronista di Uomini e Donne annuncia, attraverso un video, questo suo nuovo e importantissimo progetto. Nel filmato parla di come spesso ci si sente sbagliati e non bisogna permettere che questo accade. Ludovica spiega come lei stessa ha imparato a vivere, amando la vita, e lo fa abbracciando inizialmente la nonna, poi la madre e infine le sue sorelle Beatrice ed Eleonora. Un lungo post quello della Valli, per annunciare il suo libro Di troppo cuore. Intorno ai 15/16 anni, le chiedevano cosa volesse fare da grande. Aveva tantissime risposte da dare, ma una di queste la ripeteva spesso: ovvero quella di scrivere un libro. È passato qualche anno e sono cambiate tante cose e con loro anche lei stessa. Oggi a quella domanda saprebbe rispondere con firezza, ma aggiungendo qualcosa: il 22 ottobre uscirà Di troppo cuore. Ammette di non essere mai stata troppo brava a parlare, ma ha talmente tante cose nella testa da dire che finisce spesso per ingarbugliarsi.

“Riconosco, però, di essere sempre stata più brava a buttar giù inchiostro sulla carta”, confessa la Valli nel suo lungo annuncio. Ludovica è consapevole del fatto che questo suo nuovo progetto possa sembrare “nulla, non giusto, non possibile e nemmeno meritato”, “scontato” o “copiato”, ma per lei oggi è ancora “tutto così surreale”. Ed eccola qui ad annunciare che ha scritto un libro sulla sua vita. In questi anni ha buttato giù pagine e bozze e finalmente con la Mondadori è riuscita a trovare il giusto libro logico. Il resto lo lascia scoprire a tutti i suoi fan il prossimo 22 ottobre, data in cui uscirà appunto Di troppo cuore. Un importantissimo progetto per l’ex tronista, che proprio in questo periodo ha ritrovato la serenità insieme al suo fidanzato, Gianmarco.

Uomini e Donne, Ludovica Valli annuncia il suo libro: nel video anche le sorelle Beatrice ed Eleonora

“Non devi permettere a nessuno di farti sentire sbagliata. Il primo passo per vivere è amare la vita”, rivela nel suo video la Valli. Ad accompagnarla in questo filmato ci pensano le donne più importanti della sua vita: la nonna, la madre, Beatrice ed Eleonora. Non ci resta ora che attendere per leggere le pagine del libro di Ludovica Valli.