Uomini e Donne, Lucia crea scalpore e Maria schiaccia Tina: “Figuraccia!”

Tina Cipollari a Uomini e Donne esagera ancora e Maria De Filippi tenta di fermarla, senza successo. Il tutto accade quando Bruno si presenta, come uno dei nuovi cavalieri del Trono Over. Ma questa per lui non è la prima esperienza nello studio di Canale 5. Ricorda alla padrona di casa che fece parte del parterre maschile già otto anni fa, tanto che tra i suoi ricordi del programma c’è qualcuno che riguarda Gemma Galgani. L’uomo si siede di fronte a Lucia e Pinuccia, proponendo loro di iniziare una nuova conoscenza.

Bruno racconta la sua storia e confessa di aver perso, anni fa, sua figlia. Oggi è tornato in trasmissione per trovare l’amore, ma sia Lucia che Pinuccia si rifiutano di conoscerlo. La prima dichiara di preferire un uomo che sappia ballare, mentre la seconda afferma che il suo cuore è impegnato, facendo probabilmente riferimento ad Alessandro. “La vita continua”, fa presente Bruno, raccogliendo così l’applauso del pubblico. Tina Cipollari resta talmente colpita dalla bontà dell’uomo che si scaglia contro le due dame.

Fa portare, addirittura, uno specchio in studio per far specchiare entrambe. “Tina non si può! Basta dai”, così la De Filippi cerca di fermare le dure parole che l’opinionista riserva, soprattutto a Lucia. Mentre Pinuccia ormai abituata si mostra indifferente agli attacchi, Lucia tenta di spiegare la sua posizione a Tina. Quest’ultima imita la sua voce e i telespettatori da casa si dicono divertiti dallo show messa su oggi con i partecipanti più anziani dello studio.

“Guarda hai una voce sensualissima! Siete proprio belle! Le nuove gemelle Kessler, bellissime! Avete proprio una grande esperienza”

La Cipollari è convinta che Pinuccia e Lucia abbiano screditato Bruno, “una persona così buona e per bene”, con il loro modo di fare. “Lucia ha una voce da cornacchia! L’hai quasi schifato”, continua Tina, rivolgendosi alla seconda. Chiede poi l’età alla dama, che rivela di avere 72 anni. “Guarda te li porti malissimo, pensavo ne avessi molti di più”, attacca ancora l’opinionista.

Maria non ci sta e chiede a Tina di smetterla con queste forti accuse: “Questo è un accanimento”. A questo punto della puntata, Lucia del Trono Over racconta a UeD la sua storia, lasciando tutti a bocca aperta, compresa la conduttrice. La dama rivela di essere finita in un collegio a soli 3 anni. Qui rimase per ben dieci anni. Fu la madre a decidere di allontanarla dalla loro casa.

Lucia è l’ultima di 26 figli! Ebbene sì, sua mamma ha avuto ben 26 gravidanze. “Io 7-8 fratelli non li conosco”, prosegue così il suo racconto la dama 72enne. Alcuni dei suoi fratelli non li conosce perché “sono morti in tempi di guerra”. Lei è nata quando loro erano già deceduti. Sua madre decise, in seguito, di chiudere gli ultimi sei figli in collegio, compresa Lucia.

Maria De Filippi non può non far notare a Tina che non ha fatto una bella figura. “Hai fatto una bella figuraccia, lasciala in pace”, sentenzia la conduttrice. Detto ciò, la padrona di casa ci tiene a far sapere che non capisce il motivo per cui le donne non possano cercare un uomo più giovane, mentre i cavalieri arrivano nel programma per cercare persone più giovani.

Lucia si lascia andare a uno sfogo, durante il quale ammette con dolcezza di sentire il bisogno di essere messa al primo posto da qualcuno. Di recente è uscita con Antonio, da cui si aspettava un fiore o un cioccolatino. Il cavaliere, invece, pare le abbia regalato una piastra per capelli rossa, che apparteneva a sua figlia. “È una vita che do sempre e mo basta. Voglio qualcosa per me”, dichiara la dama.

Sebbene lo show di Tina sia piaciuto a molti telespettatori, ci pensa Lucia a conquistare tutti. Pinuccia continua a non essere compresa dal pubblico, mentre la sua collega riesce a sorprendere in modo positivo. Nessuno crede che ci siano dei secondi fini da parte sua. Anche Gianni Sperti si mostra solidale con la dama.