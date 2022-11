Piccante confessione di Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne. Il modello e personal trainer ha ufficialmente archiviato Mercedesz Henger, la figlia di Eva e Riccardo Schicchi, alla quale è stato legato per ben due anni. Oggi il 36enne ha voltato pagina e da qualche mese è felice accanto all’influencer ventunenne Karen Eliana.

La nuova coppia ha posato su Instagram in scatti audaci e provocanti, che mettono in mostra i tonici e perfetti fisici di entrambi. Tra Lucas Peracchi e la nuova fidanzata Karen Eliana c’è grande intesa, complicità e soprattutto passione. In una breve intervista per il settimanale Nuovo l’ex tronista ha rivelato di fare l’amore otto volte al giorno con la sua Karen.

“Non a caso mi volevano come attore porno”, ha puntualizzato Lucas Peracchi alla rivista di cronaca rosa diretta da Riccardo Signoretti. L’ex genero di Eva Henger ha infatti avuto una interessante proposta dal mondo a luci rosse ma non se l’è sentita di accettare.

Lucas Peracchi è soddisfatto così, col suo lavoro nelle palestre e la sua attività di modello e influencer su Instagram. Ha poi ritrovato serenità in amore grazie a Karen Eliana dopo la fine della burrascosa relazione con Mercedesz Henger. E non è mancata una frecciatina nei confronti dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi…

“A differenza di Mercedesz, Karen conosce il valore dei sacrifici, apprezza le piccole cose e poi è una casalinga da dieci e lode. Facciamo l’amore anche otto volte al giorno”

Le ultime dichiarazioni di Eva Henger

Di recente è tornata a parlare di Lucas Peracchi anche Eva Henger. I due si sono scontrati più volte in passato, soprattutto nel salotto di Barbara d’Urso, e per un periodo Mercedesz ha smesso di parlare con la madre. Ora tra le due è tornato il sereno e l’attrice e conduttrice, reduce da un brutto incidente, ha precisato che non prova alcun rancore o odio nei confronti di Lucas che, a suo dire, avrebbe cercato di allontanarla dalla figlia.

E a proposito di Mercedesz Henger: della giovane modella, influencer e prezzemolina tv si sono perse le tracce amorose. In Honduras ha provato a flirtare con Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, ma al rientro in Italia il rapporto non si è mai ufficialmente concretizzato.