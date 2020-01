Uomini e Donne, Luca parla male della storia con Soleil: lei zittisce tutti

Uomini e Donne, Soleil risponde a Luca: scontro a distanza tra ex fidanzati

Passano gli anni ma non c’è pace tra Luca Onestini e Soleil Sorge. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno avuto una brusca rottura e da allora non si sono più riappacificati. Di recente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornato a parlare di quella breve relazione, nata nel 2017 alla corte di Maria De Filippi. Una relazione che Luca non ricorda con entusiasmo, tanto che nell’ultima intervista rilasciata a Lorella Boccia a Rivelo ha usato parole piuttosto dure. Tanto da scatenare l’ira di Soleil, che ha prontamente replicato via Instagram all’ex fidanzato, con il quale non ha mantenuto alcun rapporto d’amicizia.

Cosa ha detto Luca Onestini sull’ex fidanzata Soleil Sorge

“Che ricordo ho di Uomini e Donne? È stata una parte del mio passato. Ne uscì da fidanzato, poi le cose andarono come andarono con Soleil. Detto questo non posso dirti che ho un ricordo bello. Il programma non c’entrava niente però è ovvio che dopo, per come sono andate le cose, si intacca un po’ il ricordo che hai di quel periodo. Se si corona con un qualcosa di positivo, di bello, prende un colore, ma se si corona con un qualcosa di disastroso ne prende un altro di colore”, ha dichiarato Luca Onestini a Rivelo. “Come mai non sono uscito dal GF dopo aver scoperto del tradimento? Non c’era niente da dire: superata una certa soglia, quando vedi delle prove del genere e ti viene mostrato quello che ti viene mostrato, mi sembra che non ci sia tanto margine per confrontarsi e quindi anche lì uno deve prendere la scelta di andare avanti e non rinunciare. Se l’amavo? Certo. Si è visto il rapporto che c’era, le problematiche che ci sono state e non è stato facile”, ha aggiunto.

La risposta di Soleil Sorge a Luca Onestini dopo l’intervista in tv

Dopo l’intervista – andata in onda su Real Time giovedì 2 gennaio – Soleil Sorge ha replicato alle affermazioni di Luca Onestini con una storia su Instagram. “Parlano, ancora parlano. Ma cavalcare vecchie selle non ti farà vincere nuove battaglie. Vai avanti, grato, in silenzio. Come le vere signore”, ha scritto l’italo-americana. Che dopo la breve liaison con Onestini è stata legata ad un altro ex tronista di Uomini e Donne, Marco Cartasegna, e al fratello di Belen Jeremias Rodriguez.