Uomini e Donne, Luca Daffrè si confessa su Angela: “Mi sento cambiato”

Uomini e Donne, Luca Daffrè spiega cosa prova nei confronti di Angela Nasti

Luca Daffrè, corteggiatore di Angela Nasti a Uomini e Donne, si confessa in un’intervista per il settimanale Uomini e Donne Magazine. Le parole del giovane, facciamo presente, sono antecedenti all’ultima registrazione del Trono Classico, durante la quale non si è presentato in studio. Luca ha scelto di non prendere parte alla puntata dopo alcune incomprensioni con Angela. I due, in questi giorni, sono stati però beccati insieme in un’esterna. Prima di ciò, il corteggiatore rivela ciò che prova nei confronti della tronista. Scendendo nel dettaglio, Luca ammette che questo è stato un percorso abbastanza travagliato. Si è reso conto che, a causa della sua testardaggine, avrebbe potuto perdere la Nasti e di certo non poteva farsela scappare. Daffrè confessa che insieme stanno cercando di mettere da parte l’orgoglio, per potersi conoscere in modo più profondo. Il primo bacio avvenuto tra loro, ha preso un valore molto importante per Luca. Infatti, non si aspettava che si sarebbe creato un momento così speciale e proprio per questo è rimasto felicemente sorpreso.

“È stato molto emozionante e, se non l’avessi veramente sentito dentro, non mi sarei avvicinato a lei”, rivela Daffrè. Non è ancora innamorato di Angela, ma sente che in lui sta nascendo un sentimento davvero importante. Queste sono sensazioni nuove per il corteggiatore, rispetto a ciò che provava in passato per altre ragazze. “Sarà che mi sento cambiato: in amore davo tutto per scontato ed ero più freddo e superficiale. In questo periodo sto riscoprendo un Luca diverso”, confessa a cuore aperto Luca. Sembra una vera e propria dichiarazione d’amore per Angela, quella fatta da Luca nel corso dell’intervista. Il corteggiatore sente di essere diventato una persona diversa, che ora riesce ad ascoltarsi e a guardarsi dentro.

Uomini e Donne: Luca Daffrè pronto a vivere una relazione seria, ma teme Alessio

“Non voglio più storie banali ma delle relazioni serie. Spero che Angela stia cercando lo stesso”, ammette Luca. Il corteggiatore sente il bisogno di intraprendere una storia importante. Ma al contendersi la Nasti con lui c’è Alessio Campoli. Daffrè non nega di temere l’interesse che la Nasti prova nei confronti del suo rivale. Ora non ci resta che attendere per scoprire se Luca tornerà in trasmissione, dopo non essersi presentato durante l’ultima registrazione.