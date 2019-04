Uomini e Donne anticipazioni, Angela in lacrime: Luca non si presenta

Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico, registrazione movimentata per Angela: la Nasti in lacrime

Il pubblico di Uomini e Donne che oggi ha avuto modo di assistere alla registrazione del Trono Classico si è ritrovato – ancora – una Angela Nasti parecchio in crisi. La tronista napoletana pare sia scoppiata di nuovo in lacrime durante la puntata. Questa volta, però, non c’entrano niente leliti con Giulia Cavaglia. Il motivo del dispiacere di Angela oggi aveva un nome e cognome, ovvero: Luca Daffrè. Stando alle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, la Nasti e il suo corteggiatore si sarebbero visti la scorsa settimana subito dopo la puntata. Lei, dopo il battibecco avuto in trasmissione, è andata a cercarlo per chiarire ma, nonostante le buone intenzioni, le cose tra di loro hanno preso una brutta piega.

Angela e Luca non hanno trovato un punto di incontro e questo ha infastidito talmente tanto la tronista che la stessa, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe lasciato l’esterna in lacrime. In trasmissione, come se non bastasse, Luca ha deciso di non presentarsi oggi. La decisione, comunicata dalla redazione, ha molto turbato Angela, tanto che la stessa non è riuscita a trattenere la lacrime nemmeno durante la registrazione. Per lei a Uomini e Donne c’era solo Alessio. Con quest’ultimo la conoscenza procede bene eppure, come Maria De Filippi in persona avrebbe fatto notare ai presenti, Luca Daffrè continua ad essere un chiodo fisso per Angela.

Uomini e Donne anticipazioni: Angela Nasti vicino alla scelta?

Angela Nasti, visto come stanno andando le cose al Trono Classico, potrebbe essere molto più vicina alla scelta di quanto si possa credere. Sono passate settimane da quando il suo percorso a Uomini e Donne sembrava essere ad un punto morto e oggi, dopo alti e bassi, la napoletana parrebbe aver capito su chi concentrare le sue attenzioni. Sono rimasti solo Alessio e Luca per lei e, di conseguenza, possiamo dire quasi con certezza che sarà con uno dei due che Angela lascerà la trasmissione.