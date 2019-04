Anticipazioni Trono Classico, Angela Nasti litiga con tutti: caos in studio

Anticipazioni Trono Classico, Angela Nasti ad un punto morto: la tronista litiga con tutti i suoi corteggiatori

L’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne ha messo a dura prova Angela Nasti. La tronista, stando alle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle news, ha litigato con tutti i suoi corteggiatori oggi in studio. Prima ha discusso con Luca Daffrè (sia in esterna che in trasmissione) e poi si è scontrata anche con Fabrizio. I motivi che l’hanno portata a litigare con Luca? Sempre gli stessi. Angela si fida poco di lui, lo vede interessato solo alle telecamere e poco a lei e, per questo motivo, non ce la fa a lasciarsi andare in questa conoscenza. Il vero colpo di scena, però, è stato quello relativo all’esterna con Fabrizio. Quest’ultimo, almeno fino ad ora, è stato uno dei corteggiatori preferiti della Nasti. Con i suoi modi di fare ha conquistato fin da subito la tronista napoletana che, tuttavia, oggi al Trono Classico ha avuto da ridire anche sul suo conto.

Angela Nasti, dunque, pare essere ad un punto morto con il suo trono. Con i ragazzi che più le piacciono (gli stessi che fino ad ora ha sempre portato in esterna) sembra non riuscire a dialogare e, mentre gli altri vanno avanti, lei è ancora ferma a chiarire e discutere con i suoi corteggiatori. In mezzo a tutto questo caos, tuttavia, un nuovo arrivato ha attirato la sua attenzione. Angela è uscita in esterna con Alessio, un corteggiatore di cui fino ad ora non si era parlato in puntata. Lui, ha spiegato la tronista, è stato l’unico con cui si è trovata bene questa settimana.

Uomini e Donne, Manuel lascia il trono di Angela Nasti e sceglie di corteggiare Giulia Cavaglia: scatta il primo bacio tra i due

Tra Giulia Cavaglia e Manuel è scattato il primo bacio. Le immagini di questo momento sono state mostrate oggi durante la registrazione del Trono Classico. Il ragazzo, che era arrivato in trasmissione per corteggiare Angela Nasti, è adesso molto preso da Giulia.