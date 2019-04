Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico: Giulia Cavalia da il suo primo bacio ma poi prende una decisione drastica

Oggi lunedì 8 aprile è stata registrata un’altra puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. La puntata, stando alle anticipazioni riportate sul sito di Isa e Chia, è stata ricca di sorprese e colpi di scena. Tra Giulia Cavaglia e il suo corteggiatore Manuel, per esempio, è scattato il primo bacio. Lui le ha fatto una sorpresa in occasione del suo compleanno e, dopo aver organizzato un’esterna romantica solo per lei, l’ha riempita di attenzioni e coccole. La complicità tra i due è stata tale che, ad un certo punto, Giulia e Manuel si sono baciati. In studio, però, la Cavaglia ha fatto poi delle dichiarazioni che hanno spiazzato non poco il pubblico presente alla registrazione. La tronista, come riportato dalle prime anticipazioni uscite, ha affermato di non avere più intenzione di baciare nessuno. Questo, ha specificato lei, sarà il primo e unico bacio che darà a Uomini e Donne.

Dopo il momento dedicato a Manuel Maria De Filippi ha mostrato l’esterna di Giulia e Flavio. Su di lui la tronista ha oggi delle perplessità. Il suo corteggiatore, secondo lei, avrebbe ancora un rapporto molto stretto con Valentina, una sua ex fidanzata. Per togliersi ogni dubbio, allora, la Cavaglia ha chiesto al ragazzo di mostrarle il cellulare e quest’ultimo, dopo averglielo consegnato, glielo ha poi tolto dalle mani bruscamente (insospettendo non poco Giulia). Per questo motivo, dopo una discussione accesa, Flavio ha lasciato la registrazione.

Uomini e Donne anticipazioni: Giulia bacia Manuel ma rifiuta il bacio di Giulio

A Uomini e Donne oggi è stata mostrata durante la registrazione anche l’esterna di Giulia e Giulio. Quest’ultimo, dopo le polemiche che lo hanno coinvolto nelle precedenti puntate, pare abbia provato a baciare la tronista in esterna ma, al contrario di Manuel, ha ricevuto un due di picche. La Cavaglia vuole essere più corteggiata da lui ed oggi, in studio, glielo ha fatto presente.