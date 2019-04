Uomini e Donne Giulio Raselli, è polemica: il corteggiatore risponde a modo suo

Giulio Raselli e Giulia Cavaglià, riflettori puntati sui due protagonisti di Uomini e Donne

Giulio Raselli sarà senz’altro uno dei nuovi protagonisti di Uomini e Donne, visto che piace tantissimo a Giulia Cavaglià e si sta facendo notare anche per il suo carattere non proprio facilissimo. Ecco perché non potevamo farvi notare che nonostante il trono dell’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi non sia ancora decollato il ragazzo sta iniziando a ricevere i primi insulti: sul suo profilo Instagram infatti sono parecchi i fan che lo invitano a cambiare atteggiamento e che dimostrano palesemente di non sopportarlo.

Uomini e Donne, le polemiche sul profilo di Giulio Raselli

Ecco che sotto a una foto pubblicata qualche ora fa Giulio non ha potuto far altro rispondere a modo suo a ciò che un po’ tutti gli stavano dicendo. Il corteggiatore di Giulia ha prima pubblicato un post commentandolo con “Chi rispetta se stesso è al sicuro da tutti: indossa una maglia di ferro che nessuno potrà mai penetrare” per poi ricevere come risposta da una follower un messaggio piuttosto sgradevole: “Ma ti credi di essere bello? Ma va va”; Giulio ha risposto nel modo migliore in cui si può rispondere in questi casi, e cioè usando l’ironia: “Ma che bello? Bellissimo”. Un’ironia che dà fastidio, chiaramente, ma che è senz’altro meritata: spesso ci si dimentica che dietro a un profilo Instagram ci sono persone e non robot. Sul profilo di Instagram in effetti i commenti negativi si stanno moltiplicando a dismisura e non è facile per chi li riceve mantenere la calma e far finta che niente stia accadendo.

Quale futuro per Giulio e Giulia a Uomini e Donne?

Al momento la storia tra Giulia e Giulio non sembra essere sicura a Uomini e Donne: lei infatti non ha occhi solo per lui e sta conoscendo meglio anche Manuel Galiano, corteggiatore che pure sa il fatto suo. Non sappiamo come andrà a finire tra i due ma siamo sicuri che anche se non dovesse esserci il lieto fine Giulio avrà regalato a Giulia parecchie emozioni: finora infatti la tronista sembra presissima di lui, attratta al punto da cancellare dalla sua testa gli altri ragazzi. Qui di seguito trovate il post pubblicato da Giulio: