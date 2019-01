Uomini e Donne, Lorenzo sceglierà Claudia? Il messaggio di lei spiazza

Uomini e Donne, Lorenzo: il messaggio di Claudia Dionigi sorprende tutti

Lorenzo Riccardi ha il cuore diviso a metà ed è stato lui stesso ad ammetterlo. Il tronista di Uomini e Donne ancora non è in grado di fare una scelta. Il giovane di Milano continua a portare in esterna sia Claudia che Giulia e la preferenza sembra non sia ancora arrivata. Ad oggi, però, qualcosa potrebbe anche essere cambiato. Nel corso delle ultime registrazioni, il ragazzo ha avuto diversi problemi e incomprensioni con le sue corteggiatrici. Entrambe affermano di essere fortemente interessate e entrambe hanno fatto colpo sul bel Riccardi. Il diretto interessato ha infatti confermato di essere attratto da tutte e due per diversi motivi. In questi giorni, potrebbero essere state registrate le nuove esterne e dai social è arrivato un messaggio della dolce Dionigi che lascia ben sperare i fan.

Dopo le liti e i baci dati ad entrambe, le due ragazze hanno minacciato Lorenzo, mettendolo di fronte alla possibilità di ricevere un no il giorno della scelta. In ogni caso, Claudia non sembra assolutamente intenzionata a rimandare Riccardi a casa da solo. La giovane di Latina ha condiviso una storia Instagram in cui fa capire che le cose stanno andando bene. Sul noto social, la bella bionda scrive: “La corazza non serve se poi ti brillano gli occhi.” A quanto pare, la donna ha ammesso ancora una volta di voler lasciare la trasmissione di Maria De Filippi insieme al tronista, nonostante nell’ultimo periodo abbia ricevuto qualche piccola delusione dal diretto interessato.

Lorenzo Riccardo, la scelta a Uomini e Donne: Claudia o Giulia? Ultimi indizi

In queste ore, Claudia pare essere particolarmente felice e questo ci fa pensare ad una possibile e meravigliosa esterna tra lei e Lorenzo. In ogni caso, resta anche Giulia. Quest’ultima ha avuto molti più bassi che alti con il tronista, eppure lui non riesce a farne a meno. L’esterna con lei sarà andata altrettanto bene?! Non ci resta che attendere la prissima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne.