Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: il tatuaggio dedicato alla scelta

Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo Riccardi: lo strano tatuaggio dedicato al suo percorso

Manca poco e poi potremmo finalmente scoprire chi ha scelto Lorenzo Riccardi. Il tronista di Uomini e Donne pare abbia già registrato la sua speciale scelta nel castello. In ogni caso, dobbiamo attendere il 22 Febbraio per scoprire chi ha preferito tra Giulia e Claudia. Prima di chiudere definitivamente il suo percorso all’interno dello studio di Maria De Filippi, il ragazzo ha rilasciato un’intervista al magazine dedicato alla trasmissione di Canale 5. Con la sua abituale ironia e simpatia, Riccardi ha esternato le sue emozioni, rivelando anche un particolare e curiosissimo dettaglio. Il giovane di Milano ha stemperato l’ansia pre-scelta tatuandosi sulle braccia.

Nelle speciale puntata in prima serata, vedremo Lorenzo con un nuovo tatuaggio sulle braccia. Il giovanissimo tronista ha deciso di incidere sulla pelle un qualcosa che gli ricorderà per sempre l’avventura vissuta all’interno del programma della De Filippi. “Dopo il trono tatuato all’inizio del percorso, mi sono fatto fare due quadrati con scritto in uno si e nell’altro no, proprio come quelli che apparivano sui bigliettini che ci si scambiava da piccoli, trai banchi di scuola, per chiedere ad una ragazza se si voleva fidanzare con te.” Tutto ciò a dimostrazione di come Riccardi ami prendere tutto con il sorriso ben stampato sulle labbra. Non è un segreto che, anche nelle peggiori situazione, il ragazzo abbia sempre cercato di mettere da parte la tensione.

Lorenzo Riccardi prima della scelta a Uomini e Donne: le ultime parole su Giulia e Claudia

Ad oggi, Lorenzo Riccardi è felice di aver portato fino alla fine sia Giulia che Claudia. Il diretto interessato ha dichiarato al magazine di Uomini e Donne che non credeva di riuscire a trovare due persone che lo incuriosissero così tanto. “Penso che mi spingerò al limite per vedere chi tra Giulia e Claudia avrà più pazienza. Io sono convinto che lì dentro si scioglieranno tanti nodi.” Il giovane continua poi dicendo: “Di Giulia porterà a casa l’esterna in cui mi ha detto ‘vuoi essere la mia felicità?’. Di Claudia, invece, quella in cui è scattato il primo bacio.”