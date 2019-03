Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia: il viaggio dopo la scelta e progetti

Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia dopo la scelta: primo viaggio insieme e progetti per il futuro

Lorenzo e Claudia hanno rilasciato la loro prima intervista a Uomini e Donne magazine. La neo-coppia del Trono Classico ha raccontato come ha vissuti i primissimi giorni dopo la festa in castello. Il simpatico Riccardi e la bellissima Dionigi si sono separati solo per pochi giorni, per poi non dividersi più. Sono stati alcuni giorni a Latina dalla famiglia di lei e ora hanno scelto Napoli come loro seconda meta. L’ex tronista ha spiegato alla rivista di voler far conoscere alla sua fidanzata una delle realtà in cui ha vissuto, presentandole ovviamente una parte delle sue amicizie.

Dopo Napoli, entrambi andranno a Milano da lui. Le presentazioni in famiglia sono già avvenute il giorno della scelta e entrambi si sono detti entusiasti di come sono andate le cose. Le loro mamme si sono guardate ed abbracciate subito dopo il sì della corteggiatrice. Lorenzo è stato accolto con grande calore da tutti i parenti della Dionigi, in particolar modo dal papà. Allo stesso modo, Claudia è stata approvata ed apprezzata dall’intera famiglia Riccardi. Insomma, le basi per una grande storia d’amore ci sono tutte. Per quanto riguarda le parole che Giulia Cavaglià ha usato nei loro riguardi, entrambi non hanno nulla da ridire. Per l’ex tronista è normale dire determinate cose in un momento di rabbia e delusione. La distanza tra i due è molta, eppure nessuno dei due ha paura di questo particolare dettaglio.

Lorenzo e Claudia dopo Uomini e Donne: tutti i progetti per il loro futuro insieme

Al momento, Lorenzo e Claudia si dicono entrambi innamorati e vogliono viversi le cose nel modo più naturale possibile. Non pensano ancora alla convivenza, anche se dicono di non averne paura se tra una settimana verrà loro in mente di andare a vivere insieme per non separarsi mai. Intanto, pare abbiano voglia di organizzare il loro primo viaggio insieme.