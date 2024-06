Uomini e Donne, l’opinionista “silenziosa” in bilico: retroscena

Grandi manovre, come al solito, nel periodo estivo nella redazione di Uomini e Donne. Maria De Filippi e il suo staff sono al lavoro per dare forma alla nuova stagione del popolare dating show che tornerà in onda a settembre nella solita fascia pomeridiana dei giorni feriali su Canale Cinque. Nelle scorse ore, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha sostenuto che sarebbe in bilico la presenza nell’edizione 2024/2025 dell’opinionista “silenziosa” Tinì Cansino. La donna non avrebbe infatti al momento la certezza di avere in tasca la riconferma di poter tornare negli studi del programma.

“A proposito di Uomini e Donne si deciderà in queste settimane il futuro di Tinì, l’opinionista silenziosa potrebbe non presenziare nella prossima stagione”. Così Amedeo Venza. Confermatissimi invece Gianni Sperti e Tina Cipollari. Di recente, come avviene ogni estate, c’è qualcuno che si diverte a far trapelare le medesime fake news sui due volti storici di UeD. Una è quella che riguarda un loro presunto addio alla trasmissione, l’altra è quella che li vorrebbe nei panni di tronisti. In entrambi i casi si tratta di notizie false: la vulcanica romana e l’ex danzatore a settembre torneranno nel dating show a ricoprire il loro solito ruolo di opinionisti. Fine del discorso.

Gran fermento invece per la scelta di tronisti e corteggiatori. Si sussurra che nelle dinamiche del Trono Over si potrebbe rivedere Ida Platano. Non solo: ci sarebbe la pazza idea di far corteggiare Mario Cusitore. C’è poi l’autocandidatura dell’attore fresco dell’esperienza al Grande Fratello, Massimiliano Varrese, il quale, in tempi non sospetti, ha lanciato una sorta di appello a Maria De Filippi, dicendo di essere disponibile a cimentarsi nel programma laddove gli venga data la possibilità di fare il tronista.

In particolare, Varrese ha detto di essersi sempre dedicato con gran serietà alla carriera da attore, ma che in questo momento della sua vita non disdegnerebbe una esperienza professionale più votata alla “leggerezza”. Da qui la sua candidatura per essere arruolato nello show di ‘Queen Mary’. Chissà se la conduttrice pavese sta prendendo in seria considerazione la questione. Senza dubbio Varrese, almeno a giudicare da ciò che ha mostrato al GF, sarebbe un personaggio capace di far discutere.