Uomini e Donne, lo sfogo di Veronica Burchielli dopo la fine con Zarino

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social dopo la rottura con Alessandro Zarino

Veronica Burchielli ed Alessandro Zarino non sono più una coppia. Ad annunciarlo è stata proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, tramite una storia su Instagram, ha affermato: “La strada di Alessandro dalla mia si è divisa, non siamo più una coppia. È stato un percorso che non rinnegherò mai nel bene o nel male, nonostante tutto…Sono felice di avere conosciuto la sua famiglia. Posso solo dirvi che io ci ho creduto molto, che io ho provato tanto…I motivi della rottura rimarranno privati”. Poche ore fa, la giovane si è aperta con i suoi follower e ha svelato i suoi sentimenti rispetto a ciò che è accaduto tra lei e l’ex tronista. Vediamo nel dettaglio gli ultimi sviluppi.

“Sto come tutte quelle persone che vivono la fine di un rapporto nel quale hanno creduto”

Nelle ultime ore, la Burchielli si è sfogata con i suoi fan in merito al rapporto terminato con Alessandro. Alla domanda di un follower che le ha chiesto ‘Come stai?’, l’ex corteggiatrice ha risposto come un fiume in piena: “Immaginate come se nella vostra mente ci fossero mille lattine, ognuna di loro rappresenta un pensiero diverso e queste lattine sbattono tutte fra di loro. Che frastuono eh? Sto come tutte quelle persone che vivono la fine di un rapporto nel quale hanno creduto. Sono una ragazza molto riflessiva ed introversa. Cerco di trovare le risposte a tutte le mie domande…Sto facendo un reso conto. Sono una ragazza con un lato malinconico ma non sono una ragazza negativa, so che questo momento non è casuale, servirà a farmi capire qualcosa ma starà a me reagire nel modo giusto, non si può decidere cosa provare, ma si può decidere con quale sguardo guardare una situazione. A volte ringrazio dei dolori che ho provato nel passato perché è lì che ho tirato fuori il meglio di me!”.

Frecciatina per Zarino?

Infine, un fan le ha chiesto: “Come fanno le persone a cancellarti così, come se nulla fosse?”. La risposta di Veronica sembra proprio una bella frecciata per l’ex fidanzato: “Me lo chiedo anche io! Credo che sia legato alla bontà di un cuore… se un bene, un amore è stato sincero ed una persona ha il cuore buono non potrà cancellarti! Io nel cuore ho tutte le persone che hanno fatto parte della mia vita ma tutte, nessuna esclusa!”.