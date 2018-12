Uomini e Donne, lite tra Teresa e Andrew: ecco come è andata a finire

Uomini e Donne, Teresa sta mettendo alla prova Andrew? Il colpo di scena dopo la lite

Il trono di Teresa sta regalando davvero molte soddisfazioni al pubblico di Uomini e Donne. La giovane e bellissima napoletana ha riportato all’interno dello studio un’atmosfera che non si respirava da tempo ormai. Un percorso limpido, genuino e ricco di grandi e forti emozioni. L’ex tentatrice di Temptation Island ha ai suoi piedi diversi ragazzi, uno completamente diverso dall’altro. In ogni caso, sembra si stia avvicinando il momento della scelta. Nella registrazione del Trono Classico avvenuta il 13 Dicembre 2018, la donna si è lasciata andare ad una decisione alquanto inaspettata. Ma andiamo di pari passo con ciò che va in onda oggi pomeriggio, 14 Dicembre, e ciò che è accaduto subito dopo.

Teresa ha lasciato a casa Andrew, senza portarlo in esterna. In studio lui si lamenta e alla fine i due discutono. Durante lo scontro, viene a galla una verità che non era poi così tanto nascosta. La Langella continua a credere che Dal Corso non sia realmente interessato a lei o, per lo meno, non tanto quanto è interessato alla luce dei riflettori. Lui continua a negare il tutto e si innervosisce. Nel corso della successiva registrazione, che verrà trasmessa la prossima settimana, vediamo come i due si sono incontrati in camerino e hanno continuato a discutere pesantemente. Sono volate accuse da entrambe le parti e anche nel corso della puntata successiva non sono riusciti a chiarire. Il corteggiatore è addirittura arrivato ad accusare la tronista di avere un’agenzia.

Teresa elimina Andrea a Uomini e Donne, ma perché? La reazione di Dal Corso

Arriviamo poi alla registrazione avvenuta ieri, 13 Dicembre 2018. Vediamo il video dell’esterna romantica che lui ha organizzato per Teresa. I due stanno molto bene insieme e Andrew prova addirittura a baciarla. La tronista lo fa anche parlare al telefono con suo papà. Una volta tornati in studio, Maria De Filippi comunica a tutti la decisione della Langella di eliminare Dal Corso. Lui resta senza parole, così come tutto il resto dei presenti in trasmissione. Dopo la registrazione non sappiamo cosa sia accaduto ma, al momento, il giovane non ha rilasciato alcuna dichiarazione neanche sui social. Quella della donna è orse stato un gesto di provocazione per suscitare nell’ex tentatore una qualunque reazione?! Vedremo!