Uomini e Donne, l’ira di Maria annienta Christian. Analisi su Alessio

Maria De Filippi a Uomini e Donne fa un’analisi su Alessio Pili Stella e Claudia Lenti, per poi annientare il tronista Christian Forti. Ma partendo dal Trono Over, le sue parole portano a una svolta inaspettata. Ciò accade quando i due si trovano seduti al centro studio con Marco. Dopo una serie di battibecchi, Maria chiede a Claudia con chi vorrebbe ballare. La dama fa il nome di Marco, ma tutti capiscono che non è quello che realmente vuole. Infatti, alla fine decide di non ballare con nessuno e di tornare a sedere al suo posto.

Mentre il pubblico continua a parlare del motivo per cui da giorni i presenti in studio indossano gli stessi vestiti, ecco che De Filippi smuove la situazione con un’analisi del comportamento tenuto in questi mesi da Alessio e Claudia:

“Tu esci con Claudia e Barbara. Sembra che sia tu a gestire le cose, tanto che baci entrambe. Poi succede una cosa: entrambe non ti baciano più. Non è che ci vuole Einstein per capirlo. Cosa dici a entrambe? Basta mi tiro indietro. La strategia di Claudia è per farti arrivare a chiedere l’esclusiva, cosa che tu fai. Perché lei ha esitato quando le ho chiesto con chi voleva ballare? Perché oggi Barbara si arrabbia con te? Cosa scopre? Che a te interessa Claudia”

Gianni Sperti trova che sia impossibile che Alessio non abbia ancora compreso questo, tanto che ipotizza che si sia tirato indietro attraverso la scusa dei baci negati. “Ma chi ci crede”, sostiene Tina Cipollari. Ed ecco che Alessio e Claudia decidono di ballare insieme e si lasciano andare a una serie di baci appassionati! La dama cede così al centro studio, regalando il colpo di scena. Tale momento a UeD porta a delle reazioni importanti. Maria fa subito notare, dopo il ballo, che Barbara De Santi e Roberta Di Padua hanno raggiunto Marco per fargli notare la situazione.

“Ti sta bene! Cornut*”, tuona Barbara, che ha chiuso la conoscenza con Alessio da giorni e non ha mai approvato l’atteggiamento di Claudia. Anche Roberta ha spesso criticato la Lenti, ma questa volta ammette di tifare per questa coppia: “Ci possono stare le strategie per ingelosirlo ed è stato bellissimo vederli. A me piacciono tantissimo”.

A questo punto, anche Marco ha chiara la situazione: Claudia è sempre stata interessata ad Alessio e la loro conoscenza l’ha più o meno usata per smuovere le cose. Gianni è entusiasta di quanto accaduto, ammettendo che da tempo non assisteva a un momento così di pancia in studio, come quello di Claudia e Alessio che si bacio improvvisamente con passione.

Uomini e Donne, Christian annientato da Maria De Filippi

Scoppia il caos con il Trono Classico, quando Christian Forti siede al centro studio e attacca Virginia. Accusa quest’ultima di aver mancato di rispetto al programma, con un gesto che risale al 15 settembre. Il tronista rivela di aver saputo da una persona per lui affidabile che, in un locale a Roma, ha baciato un altro ragazzo. Ciò è accaduto quando Virginia già corteggiava Christian, con cui aveva vissuto un’esterna. Con molta tranquillità, la corteggiatrice spiega cos’è accaduto e non smentisce neanche una parola:

“Ho avuto una frequentazione… ci siamo visti due volte. È vero siamo usciti in gruppo e ci siamo baciati. Certo, è vero. Non ho problemi a dirlo. C’è stato questo bacio, mi ha scritto e mi ha cercata. Io ho chiuso. Io ero uscita con te una volta. Tu hai baciato due ragazze”

Interviene persino Brando, il quale si scaglia contro Virginia, facendole notare che il 15 settembre già stava nel programma. “Io ho baciato due ragazze, sì! Ma l’ho fatto qua, dentro il programma”, fa notare Christian. Maria tenta subito di giustificare la ragazza, facendo presente che non avevano una relazione, ma aveva fatto solo un’esterna. Non solo, De Filippi non crede abbia fatto chissà che cosa la corteggiatrice.

Il discorso della conduttrice divide il pubblico in due parti. Da una parte c’è chi è convinto che Maria abbia fatto bene, ritenendo che Virginia non abbia appunto fatto nulla di grave, visto che avevano condiviso solo un’esterna. Dall’altra parte, però, c’è chi come Brando non è assolutamente d’accordo con la conduttrice.

Questo perché Virginia già si trovava nel programma nel momento in cui ha baciato l’altro ragazzo e Christian può sentirsi un po’ preso in giro. La trasmissione, d’altronde, prevede che i partecipanti non abbiano fuori altre frequentazioni o relazioni. Inoltre, Virginia è stata sincera, ma solo perché è stata sgamata. Non è stata lei stessa a rivelare al tronista quanto accaduto. Ecco la sfuriata di Maria:

“Lei non lo nega, lo dice con assoluto candore. Cerchiamo di non far passare lei come una che ‘chissà che ha fatto’. Io manco di rispetto a una persona con cui sto. Se lei ha chiuso, vuol dire che non le piaceva. Dopo che ha conosciuto Christian il tronista e bla bla bla, ha baciato uno che conosceva da mesi! Ti è scocciato? Vuol dire che ti piace. Io ti ho chiamato una serata alle 11 perché la tua ex fidanzata ha scritto sul web che eri andato in vacanza con lei e l’avevi baciata! Da che pulpito viene la predica! Io ho dato fiducia a te, perché non la dai a lei? Non fare l’Otello, di che parliamo!”

De Filippi è davvero una furia contro Christian. Addirittura lo prende in giro, a un certo punto, e ricorda le segnalazioni arrivate sul suo conto a inizio percorso. Alla fine chiede a Virginia, sorridendole, se quel ragazzo è più bello di Christian oppure no. Lei ammette che le piace di più il tronista e la conduttrice fa risedere ai loro posti entrambi.