Uomini e Donne, l’ex tronista Claudia Piumetto è incinta: chi è il papà

L’ex tronista Claudia Piumetto è incinta! Sono passati tanti anni dalla sua esperienza a Uomini e Donne, così come sono passati diversi amori nella sua vita. Oggi ha trovato la serenità accanto a un uomo di cui non si sa praticamente nulla. Anche lei ha scelto di non appartenere al mondo dello spettacolo e anche il suo compagno non è un volto conosciuto. Ha annunciato la gravidanza già qualche settimana fa ma nelle ultime ore ha svelato il sesso del suo primo figlio. E no, non sarà un maschietto bensì una femminuccia!

La futura mamma sembra essere molto contenta di dover comprare tutine rosa e non azzurre, fermo restando che ogni mamma è libera di scegliere il colore che più le piace per vestire il figlio o la figlia. Lo scorso aprile il colore della tutina nella foto dell’annuncio della gravidanza era neutro. Nello scatto anche l’ecografia, lei era felicissima: “Chiedetemi se sono felice?! Il senso di ogni cosa…. Ti aspettiamo”. In questi giorni invece ha aggiunto che la sua vita si colorerà di rosa, perché la prima figlia sarà una femminuccia. Anzi, una principessa.

Claudia Piumetto dopo Uomini e Donne diventerà mamma molto presto. È al quinto mese della gravidanza, per cui la bimba dovrebbe nascere tra fine settembre e inizio ottobre. Lei non vedeva l’ora di avere una famiglia tutta sua, non lo ha mai nascosto e finalmente ha trovato l’uomo giusto con cui mettere su famiglia.

Claudia Piumetto presto mamma, il passato a Uomini e Donne

Claudia è stata prima corteggiatrice di Emanuele Morelli, nel 2007, e l’anno successivo è diventata tronista a Uomini e Donne. Ha condiviso l’avventura con Elga Enardu e tra i suoi corteggiatori c’era Diego Daddi. Proprio lui è stata la scelta di Claudia, ma lui aveva risposto di no e dopo il programma è cambiato tutto. Lontano dalle telecamere infatti è sbocciato l’amore tra Diego e Elga, che ancora oggi fanno coppia.

Dopo il trono Claudia ha avuto diverse storie d’amore. Una con Cosimo, con il quale si è fidanzata dopo aver sfiorato la depressione per una delusione amorosa. Era il 2017 quando è arrivato Cosimo nella sua vita, ma a distanza di due anni l’ex tronista raccontava di essere di nuovo single. Poi ha incontrato il papà di sua figlia, con il quale appare nelle foto sorridente e felice oggi ma di cui non si sa praticamente nulla.