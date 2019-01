Uomini e Donne: l’ex tronista Claudia Piumetto è di nuovo single

Uomini e Donne: che fine ha fatto l’ex tronista Claudia Piumetto

Il 2019 è iniziato male per Claudia Piumetto. L’ex tronista di Uomini e Donne è di nuovo single. Subito dopo le feste di Natale ha chiuso una relazione importante, quella con un imprenditore alla quale era legata da circa un anno. Il rapporto, nonostante i tanti progetti in comune, si era incrinato già la scorsa estate. “Ci vedevamo solo nei fine settimana e dopo tanti mesi probabilmente il rapporto è finito per consumarsi lentamente sotto diversi aspetti. Non è semplice conciliare la vita privata con quella lavorativa quando si abita in due città differenti”, ha confidato Claudia a Uomini e Donne Magazine. “Prima di Natale abbiamo discusso e abbiamo trascorso tutte le feste separati. C’è stata una rottura, dei grandi silenzi e adesso non sappiamo più come ripartire”, ha aggiunto la pugliese.

All’età di 33 anni e con un lavoro da agente immobiliare, Claudia Piumetto sogna di avere una famiglia tutta sua. “Mi sento un po’ confusa. Vorrei avere delle certezze. Si arriva a un certo punto in cui si desidera una famiglia. Non lo nego, io con lui un figlio lo avrei fatto, era nei programmi. Tra i miei più grandi sogni c’è quello di diventare mamma”, ha ammesso l’ex tronista di Maria De Filippi.

Il percorso di Claudia Piumetto a Uomini e Donne

Claudia Piumetto è arrivata a Uomini e Donne nel 2007, come corteggiatrice di Emanuele Morelli. Dopo l’abbandono del trono da parte di lui, Claudia è salita sul Trono. Alla fine del suo percorso ha scelto Diego Daddi, che le ha rifilato un secco no per poi fidanzarsi con l’altra tronista del programma, Elga Enardu, diventata sua moglie nel 2017.