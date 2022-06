Uomini e Donne, l’ex tronista Angela Artosin: dopo il cancro il divorzio

Angela Artosin è uno dei volti storici di Uomini e Donne. L’ex tronista della stagione 2007/2008, la stessa in cui si è fatta conoscere Serena Enardu, ha recentemente fatto sapere di star lottando duramente contro il cancro, che l’ha colpita nuovamente in ricaduta. La 40enne, nella giornata di oggi 10 giugno 2022, ha dato ai suoi followers contemporaneamente una bella e una brutta notizia: il carcinoma sembra essere svanito, ma la Artosin ha perso l’amore.

Angela Artosin, da sempre molto riservata, è tornata sotto gli occhi dei riflettori per l’annuncio della sua lotta contro una forma di carcinoma nel febbraio 2022. A distanza di mesi dalle sue tristi e amare parole condivise su Instagram la 40enne ha dato un aggiornamento sulle sue condizioni dal sapore dolceamaro. “Non so da che parte iniziare”, ha esordito.

“Ieri dopo mesi di attesa con varie operazioni è arrivato il responso medico e sono di nuovo ‘pulita’” ha annunciato la Artosin. Il brutto male, a quanto pare, sembra essere scomparso dalla sua vita. Purtroppo però, nonostante la bella notizia, non è un momento ideale per l’ex tronista. Angela ha infatti confermato che tra lei e il padre dei suoi figli, Simone, è finita.

“Poi c’è il resto, un momento tremendo per una madre, donna e moglie ma questo lo leggerete sulla biografia che ho cambiato. Non chiedetemi il come, quando è perché in questo momento penso solo ai miei bimbi. E ci tengo a precisare che non l’ho voluto io ma il destino gioca troppo con me ultimamente. Mi farò forza per l’ennesima volta.”