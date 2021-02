Uomini e Donne, Leonardo Greco ha scritto un libro: il titolo e la promessa

Leonardo Greco, ex tronista di Uomini e Donne, ha scritto un libro ‘Mi chiamo Leonardo Greco’. Il 38enne, ex fidanzato di Diletta Pagliano, ha deciso di avvicinarsi ancora di più al pubblico che lo segue con questo nuovo progetto. Una svolta interessante nella vita di Leonardo, che ha dovuto lottare contro il Covid-19. L’ex tronista ha fatto preoccupare molto i suoi fan, quando è stato ricoverato in terapia intensiva dopo essere risultato positivo al virus, a marzo dello scorso anno. Qualche giorno fa, ha fatto sapere sui social che stava per uscire il suo libro. Ed ecco che il volume, dal 4 febbraio, è disponibile su Bookabook. Ad aiutarlo a sponsorizzare la prevendita ci stanno pensando Pago e Serena Enardu, suoi amici.

Proprio poco fa, l’ex corteggiatrice ha consigliato ai suoi fan di preordinare il libro. Come ha precisato, la casa editrice ha necessità di vendere 200 copie per il lancio. La versione cartacea ha il costo di 17,00€, mentre quella eBook è disponibile a 6,99€. Greco, a chi leggerà il volume, promette che condividerà con loro storie che non ha mai raccontato, neanche a se stesso. Scriverle gli ha permesso di superare lo schermo della televisione, attraverso il quale il pubblico l’ha conosciuto. “E portarvi con me, tra le mie parole”, dichiara Leonardo.

I telespettatori l’hanno conosciuto nel noto programma di Maria De Filippi quando aveva 22 anni. Da allora nella vita di Greco ci sono stati, chiaramente, vari cambiamenti. Quando è tornato alla normalità ha aperto la sua agenzia immobiliare e nel week-end ha continuato a lavorare nei locali. Ma nell’anno 2020 si è ritrovato a lottare contro una grande sfida. È stato uno dei primi in Italia a risultare positivo al Coronavirus. “Mentre scrivo queste righe sto ancora lottando per uscire dall’incubo, ma la voglia di riuscire c’è”, afferma l’ex tronista.

Leonardo è stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva all’ospedale Sacco di Milano, dove ha avuto paura di non tornare più a casa. In lui, dopo questa triste esperienza, è avvenuta una trasformazione. Proprio quel periodo l’ha aiutato a capire quali sono i veri valori della vita e ad avere nuove consapevolezze. Ed ecco che ora Greco ha deciso di svelarsi completamente in questo suo primo libro, dove ha cercato di raccontare come i sogni di un bambino riescano a mescolarsi a quelli di un adulto e come sia facile perdersi.