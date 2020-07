Leonardo Greco, ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’, è tornato a far parlare di sé per un post pubblicato sui suoi profili ufficiali Facebook e Instagram. Per la gioia dei numerosi fan, l’ex tronista è tornato sui social dopo aver combattuto la battaglia contro il Covid-19. Il 32enne nel marzo scorso è stato costretto ad un ricovero d’urgenza in terapia intensiva all’ospedale Sacco di Milano, tra la paura ed il timore di non riuscire a salvarsi. Cosa che purtroppo è accaduta a migliaia di italiani. Nel suo post l’ex di Diletta Pagliano ha raccontato della trasformazione che è avvenuta in lui dopo la malattia. Ha riportato, quindi, in primo piano i veri valori della vita. La malattia sembra gli sia stata d’aiuto in questo processo. Grazie ad essa, Leonardo ha aperto gli occhi, trasformando tutte le negatività in positività. Ma non è tutto, infatti Greco ha rivelato anche di aver allontanato tutto quello che è cancerogeno. La contrazione del virus lo ha portato a fare un percorso introspettivo, fatto di nuove consapevolezze. Tra le tante anche quella di aver passato in rassegna ogni angolo della sua mente e di aver compreso che basta “uno spiraglio di luce” per rendere tutto diverso.

L’emozionante messaggio di Leonardo Greco

Il lungo messaggio di Leonardo è proseguito dicendo: “Ho imparato che il rispetto per il prossimo è un bene preziosissimo“. Poi il vocalist ha riportato l’attenzione sull’importanza delle parole, che possono trafiggere come un coltello infilzato nella bocca dello stomaco. “Un piccolo gesto può cambiare la giornata ad una persona bisognosa” – prosegue l’ex tronista, riportando la speranza nella vita di ognuno di noi. Se da un lato la sua scala dei valori è oggi totalmente cambiata, anche il suo atteggiamento e approccio nei confronti del futuro è mutato radicalmente. Niente più angosce né programmi, solo rendere straordinaria la sua esistenza come fosse un capolavoro. Greco ha concluso il post scrivendo di aver compreso perfettamente il senso del detto: “Vivi come se dovessi morire domani e impara come se dovessi vivere per sempre“.

Le parole di Andrea Bocelli su Covid-19

Le parole di Leonardo Greco hanno emozionato e commosso in tanti, che hanno lasciato numerosi commenti sotto al suo intervento sui social. Il messaggio dell’ex tronista arriva all’indomani di un’aspra querelle innescata dalle dichiarazioni rese nei giorni scorsi da un volto noto del panorama musicale internazionale, Andrea Bocelli. In occasione di un recente convegno sul Covid-19 (organizzato presso l’aula del Senato), il tenore ha manifestato dubbi sulla reale portata della pandemia. In tal senso le sue parole: “Conosco tanta gente ma nessuno è finito in terapia intensiva” – quindi ha aggiunto – “dov’è allora tutta questa gravità?“. Dopo la bufera mediatica scatenata dal suo intervento (il tenore è stato accusato di essersi unito al coro dei negazionisti), Bocelli ha fatto marcia indietro. Sono arrivati, infatti, prima dei doverosi chiarimenti, poi le pubbliche scuse.