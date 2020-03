Uomini e Donne, Leonardo Greco dopo 3 tamponi: positivo al Coronavirus

Uomini e Donne, come sta oggi Leonardo Greco: è positivo al Coronavirus

Leonardo Greco è positivo al Coronavirus. Dopo i primi due tamponi che hanno dato esito negativo, il terzo è stato decisivo. L’ex tronista di Uomini e Donne lo ha annunciato a tutti su Instagram, dove ha ricevuto il sostegno di molti amici, fan e conoscenti nel mondo dello spettacolo. Leonardo, protagonista della corte di Maria De Filippi nel 2010 dove ha scelto l’ex corteggiatrice Diletta Pagliano, è ricoverato da qualche giorno all’Ospedale Sacco di Milano. Il 37enne è arrivato con febbre alta e problemi di respirazione: sembrava una sospetta polmonite, ma poi è arrivata la notizia che nessuno si aspettava. Leo ha condiviso la sua storia per dare un monito a tutti: restare a casa perché il Covid-19 colpisce anche i giovani.

Leonardo Greco ancora in ospedale: le nuove dichiarazioni dell’ex tronista

“Oggi è arrivata la conferma della mia positività. Lo dico senza vergognarmene e senza aver paura. Lo dico solo per far riflettere le persone. Questo virus colpisce chiunque indistintamente dal colore della pelle, dal peso del portafoglio, dall’età… Per questo adesso bisogna essere uniti e volersi bene senza discriminazione. È una lotta che riguarda tutti noi… ma che va affrontata con buon senso, intelligenza e amore”, ha scritto Leonardo Greco su Instagram.

Leonardo Greco racconta i sintomi che lo hanno portato in ospedale

“Ho 37 anni, ho sempre amato lo sport, sono sempre stato iperattivo e salutista…Vi parlo dal letto dell’ospedale Sacco: mentre scrivo ho le lacrime agli occhi, ho bisogno dell’ossigeno per non avere problemi a respirare, ho continuamente febbre,ho una polmonite interstiziale. Mi hanno già fatto 2 tamponi per il Covid 19 ed entrambi risultano negativi. Me ne hanno fatto un terzo questa mattina perché quello che ho è esattamente la sintomatologia di questo Virus. Vi scrivo per farvi capire che non è un gioco non è uno scherzo non si ammalano solo “i vecchi”. Pensate a voi, pensate a vostri cari… l’unico modo per aiutarci è stare a casa! Spero che la mia testimonianza possa finire”, aveva dichiarato ieri l’ex tronista di Uomini e Donne.

Leonardo Greco e la vita privata e professionale dopo Uomini e Donne

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne e la fine della relazione con Diletta Pagliano, Leonardo Greco si è allontanato dal mondo dello showbiz e ha ritrovato l’amore accanto a Cinzia.