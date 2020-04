Uomini e Donne, Leonardo Greco guarito da Covid-19: “Ho vinto io!”

Uomini e Donne, l’ex tronista Leonardo Greco guarito da Coronavirus. Tampone negativo e la felicità sui social

Tampone negativo per l’ex tronista Leonardo Greco, che sui social festeggia finalmente la guarigione dal Covid-19. Greco si erano ammalato diverso tempo fa ed aveva passato anche preoccupanti giorni in ospedale. Ad annunciare la sua guarigione è stata lo stesso Leonardo sui social, pubblicando sia la comunicazione della struttura ospedaliera che lo informava dell’esito negativo del tampone sia tramite un post su Instagram. “Ho vinto io!“, ha spiegato ai fan e a tutti coloro che gli sono stati accanto in questo momento difficile. Confinato in camera in isolamento anche dopo la dimissione dall’ospedale, Greco non poteva neanche vedere la figlia. Ora però le cose si sono sistemate e Leonardo può tornare alla sua vita.

Leonardo Greco: dalla notizia del contagio ai festeggiamenti per la guarigione

Era il 10 marzo, quando Leonardo Greco aveva preoccupato i suoi followers con una foto che parlava da sola, si era recato in ospedale per sospetto Coronavirus, sospetto poi purtroppo confermato con tre tamponi. L’esito era positivo e Greco ha passato diversi giorni in ospedale. Ora però è guarito, e lo ha voluto gridare al mondo intero: “Ti ho sconfitto, alla fine ti ho sconfitto, anche se con molto ferite, alcune che mi porterò per sempre dentro, altre con il tempo guariranno“, ha annunciato l’ex tronista di Uomini e Donne su Instagram. Per poi continuare: “Il 29 febbraio sei entrato nella mia vita senza chiedermi il permesso. […] Mi hai isolato dal mondo, mi hai portato a non avere neanche più la forza di parlare. Ci vorrà ancora tempo prima che ritorno al 100%. Ma ho vinto io!“.

Leonardo Greco pronto ad un nuovo capitolo della sua vita dopo Covid-19

“Ho da riscrivere un nuovo capitolo della mia vita…e sarà il più bello“, così chiude il suo annuncio social Leonardo Greco. L’ex partecipante del programma di Maria De Filippi nell’anno 2010 ora sta bene, anche se il percorso per ritornare come prima è ancora lungo ma la notizia della sua negatività da Coronavirus darà speranza a molti.