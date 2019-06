Uomini e Donne, Laura Molina: “Tornerei in televisione ma…”

Uomini e Donne, Laura Molina oggi: la nuova vita dell’ex corteggiatrice di Gianmarco Valenza

Quattro anni dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, Laura Molina è ancora single. A 35 anni l’ex corteggiatrice e fidanzata di Gianmarco Valenza non ha ancora trovato il grande amore della sua vita. Neppure con Alessandro Basile, ex corteggiatore di Rossella Intellicato conosciuto fuori dagli studi Mediaset, ha funzionato. Ma Laura, come svelato in un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine, è contenta così: oggi è una PR affermata e una influencer molto amata, seguita su Instagram da oltre 300 mila follower. Numeri importanti, che rendono orgogliosa la Molina, che dopo l’esperienza sul piccolo schermo ha ripreso in mano il suo lavoro nel mondo della moda.

Le ultime dichiarazioni di Laura Molina dopo Uomini e Donne

Dopo l’avventura a Uomini e Donne, terminata con una scelta da parte di Gianmarco Valenza, Laura Molina non è più apparsa in tv. Come confessato dalla diretta interessata qualche proposta è arrivata ma Laura ha sempre cercato di vagliare il tutto con una certa attenzione. “Non sono una di quelle ragazzine di 20 anni con il pallino per il piccolo schermo. Sono un’influencer e un lavoro ce l’ho. Tornerei in televisione se mi dessero l’opportunità di partecipare a una trasmissione in cui possa essere me stessa, in cui possa farmi conoscere per quella che sono, ma non ho il desiderio di fare televisione a tutti i costi. Ci penserei solo qualora mi proponessero un format interessante in cui possa mettermi in gioco come piace a me”, ha spiegato la Molina a Uomini e Donne Magazine.

Perché è finita la storia d’amore tra Gianmarco e Laura

Quella tra Gianmarco Valenza e Laura Molina è stata una storia inattesa e sorprendente, arricchita da una scelta arrivata per caso negli studi di Uomini e Donne. Una volta fuori dalla corte di Maria De Filippi, però, la relazione si è bruscamente interrotta. Il motivo? Come rivelato dall’ex corteggiatrice tutto è dipeso dalla forte incompatibilità caratteriale. Al momento Gianmarco è felicemente fidanzato con Sara, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Laura è invece single da tempo ma in cerca dell’uomo giusto con il quale costruire una famiglia. Quello che non si è rivelato Alessandro Basile, altro ex fidanzato della Molina, oggi sereno accanto a Rebecca Staffelli, figlia del più famoso Valerio.