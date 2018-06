Rebecca Staffelli: “Alessandro Basile? I miei genitori sono contenti di lui”

Alessandro Basile ha già conosciuto i genitori di Rebecca Staffelli

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Rebecca Staffelli e Alessandro Basile. Lei è la figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la notizia, e di Matilde Zarcone, ex Miss Festivalbar e valletta di Buona Domenica. Lui è un ex corteggiatore di Uomini e Donne – ha provato a conquistare il cuore di Rossella Intellicato nel 2015 – nonché un amico di Francesco Monte. Senza dimenticare che in passato è stato impegnato con Laura Molina, ex scelta di Gianmarco Valenza al Trono Classico. Insieme da qualche mese, Rebecca e Alessandro fanno già sul serio. Tanto che la giovane Staffelli, che di recente ha esordito come conduttrice su La 5 dopo qualche mese a Pomeriggio 5 come opinionista, ha presentato il fidanzato ai suoi genitori. E Valerio e Matilde hanno subito apprezzato Alessandro, come rivelato da Becky (come la chiamano i parenti e gli amici più cari) in un’intervista rilasciata al settimanale Sono.

Valerio Staffelli approva il fidanzato della figlia Rebecca

“I miei genitori mi hanno lasciato sempre molto libera nelle mie scelte sentimentali. Mai nessun problema. Ho presentato loro Alessandro e lo hanno accettato. Sono rimasti contenti perché è un ragazzo splendido, solare e molto buono”, ha confidato Rebecca Staffelli. La ragazza è molto innamorata del Basile, con il quale ha condiviso di recente una romantica e avventurosa vacanza tra Ibiza e Formentera. “Se Alessandro è l’uomo della mia vita? Mai dire mai, chi lo sa? Potrebbe esserlo. Ho solo venti anni ed è difficile fare delle previsioni a lungo termine”, ha assicurato Rebecca.

La differenza d’età tra Rebecca Staffelli e Alessandro Basile

Di sicuro la differenza d’età non sembra essere un problema per Alessandro (che ha due lauree: una in Marketing e l’altra in Fashion Management) e Rebecca. Mentre lui ha 34 anni, lei ne ha appena 20. La coppia è però complici e ben affiatata, segno che a volte l’età è solo un numero e nulla più.