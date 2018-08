Uomini e Donne, Lara è la nuova tronista: Raffaella conferma

Uomini e Donne: Lara è ufficialmente la nuova tronista, arriva la conferma

Da giorni non si parla d’altro. Dalla fine di Temptation Island i fan di Lara Zorzetto speravano di vedere l’ex ragazza di Michael sul trono di Uomini e Donne. Dopo vari indizi che lasciavano pensare alla possibile partecipazione di Lara al programma di Maria De Filippi arriva, finalmente, la conferma ufficiale. Lara sarà la nuova tronista di Uomini e Donne. La conferma arriva direttamente da Raffaella Mennoia che ha rivelato la notizia al settimanale Oggi. Alberto Dandolo, il giornalista che ha intervistato la Mennoia, ha così riportato sul suo profilo Instagram: “Sul numero in edicola di OGGI troverete una mia intervista a Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi e “responsabile” del successo di Temptation Island. La Mennoia ci svela I retroscena e I segreti del programma che ha incollato al video 4 milioni di italiani”.

Il giornalista aggiunge poi: “Se questa estate non si accoppierà la mitologica Lara Rosie Zorzetto siederà sul prossimo trono di Uomini e Donne“. Queste parole non lasciano, dunque, alcun dubbio in proposito. Lara sarà la nuova tronista del programma di Maria De Filippi.

Lara tronista a Uomini e Donne: ha già registrato?

Appena poche ore fa, Lara Zorzetto, si trovava presso Cinecittà World. La location in cui era l’ex fidanzata di Michael ha fatto subito pensare i fan. Lara si è recata a Cinecittà per registrare il trono classico di Uomini e Donne? L’ipotesi potrebbe essere ormai certa dopo la conferma arrivata direttamente dalla stessa Raffaella Mennoia. Lara sarà la nuova tronista di Uomini e Donne e i sostenitori della Zorzetto sono al settimo cielo. Da quando la ragazza è uscita da sola da Temptation Island, i fan non speravano altro se non di vedere Lara sul trono. Desiderio avverato!