Uomini e Donne, la verità di Chiara Rabbi sul flirt con Zaniolo

By

La ex Uomini e Donne si è finalmente sbilanciata sulle ultime voci che la vorrebbero insieme al celebre calciatore, ecco come stanno le cose

Che cosa c’è di vero su uno dei gossip più succulenti dell’estate, quello che vorrebbe Chiara Rabbi fidanzata con il noto calciatore Nicolò Zaniolo? A rispondere, in qualche modo, a questa domanda, è stata nelle scorse ore la ex protagonista di Uomini e Donne, in un’intervista esclusiva concessa a ilvostropensiero.it e riportata anche da Isa e Chia.

Il gossip che riguarda il presunto flirt fra Chiara Rabbi e Nicolò Zaniolo è esploso dopo che alcuni attenti follower della ragazza avevano notato una serie di atteggiamenti social sospetti da parte sua e da quella del calciatore. Entrambi, infatti, hanno iniziato proprio nei giorni scorsi uno scambio di like che ha insospettito molti. I “mi piace” reciproci su Instagram ci sono stati, e questo è poco ma sicuro. La stessa Rabbi, nella sua più recente intervista, ha confermato il tutto, ma mettendo allo stesso tempo le mani avanti. “No vabbè i like ci sono stati ma anche nella storia di ieri ho detto che non mi sto sentendo con nessuno” ha commentato Chiara, che evidentemente ha apprezzato gli ultimi scatti condivisi dal bel Zaniolo (ricevendo, a sua volta, apprezzamenti social dallo sportivo).

Questo è quanto. Ufficialmente, il cuore di Chiara Rabbi è ancora libero, dopo la tormentata fine della relazione con Davide Donadei, che potrebbe tra l’altro non aver preso benissimo gli ultimi gossip sull’ex. Vale la pena in questo caso utilizzare il condizionale, visto che Donadei, alla luce dei pettegolezzi, ha pubblicato sui social un video in cui si parlava di “delusioni”.

Eppure, stando alle ultime voci, anche lo stesso Davide potrebbe già essersi consolato con un’altra. Si stanno infatti rincorrendo online i pettegolezzi che vorrebbero Davide impegnato sentimentalmente con Arianna Gianfelici, una delle ballerine che lo scorso anno hanno partecipato ad Amici.

Chiara Rabbi e Davide Donadei: perché si sono lasciati

Dopo diversi giorni di rumor in merito, Chiara era stata costretta, a malincuore, a confermare ai suoi follower la fine della relazione con il suo Davide. La motivazione, stando al racconto della ragazza, non è legata ad una gelosia del suo ormai ex fidanzato, quanto piuttosto ad un sentimento ormai mutato in modo irrimediabile. Ecco le sue dichiarazioni: