Uomini e Donne: la terribile gaffe di Natalia Paragoni

Instagram è pieno di influencer e aspiranti tali ma sono davvero pochi quelli che capiscono qualcosa di geografia. Puntualmente, tra video e foto, capita di assistere a errori e gaffe. L’ultima a scivolare sulla buccia di banana è stata Natalia Paragoni, diventata famosa grazie al ruolo di corteggiatrice a Uomini e Donne (programma tv di Canale 5 che permette ai suoi protagonisti di crearsi poi un futuro sul web).

L’errore di Natalia Paragoni

In questi giorni l’ex estetista, oggi modella e appunto influencer, è in vacanza a Matera col fidanzato Andrea Zelletta, incontrato proprio alla corte di Maria De Filippi. Una vacanza che è piaciuta molto ad entrambi, tanto che Natalia non ha esitato a definire la città una delle più belle in Italia, in grado di trasportarla in una dimensione alternativa. Peccato però che tra le sue storie la Paragoni abbia scritto: “Matera, Puglia”.

Errore casuale o vera e propria ignoranza? Chi può dirlo…Di sicuro la gaffe non è passata inosservata ai tanti follower che seguono la giovane, un numero che ha ormai superato il milione. Tra l’altro Natalia Paragoni non è la prima a fare strafalcioni simili. Come dimenticare le gaffe di Giulia De Lellis, altra quotata influencer?

Ai tempi della partecipazione al Grande Fratello Vip l’ex fiamma di Andrea Damante ha candidamente dichiarato che l’Egitto è la capitale dell’Africa e che la Torre Eiffel è stata costruita nel 2000. Più di recente ha invece scambiato il Bosforo per un fiume durante una vacanza in Turchia con il fidanzato Carlo.

Gravi sviste pure da parte di Giulia Salemi, altra influencer, ex concorrente del Grande Fratello Vip e aspirante conduttrice televisiva. Quali sono le province della Basilicata? Sicilia e Calabria, a detta della compagna di Pierpaolo Pretelli, che ha commesso un errore dietro l’altro a Back to school.

Nella trasmissione di Italia Uno – dove i Vip sono chiamati a sostenere l’esame di quinta elementare – l’italo-persiana non ha saputo elencare i Paesi che hanno aderito al Benelux, l’accordo economico stipulato negli anni Cinquanta da tre nazioni dell’Europa.