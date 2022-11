Un popolare ex volto del dating show di Maria De Filippi ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta

Lieto annuncio per una storica ex tronista di Uomini e Donne: Claudia Piumetto (37 anni), attraverso un post diffuso su Instagram, ha fatto sapere di essere diventata mamma per la prima volta. Il parto è avvenuto il 26 ottobre, alle ore 5.33. La donna ha appeso sul portone di casa un fiocco rosa, accogliendo la figlia Matilde. Piumetto, nel rendere nota la notizia, si è immortalata con il marito, Emanuele Fina, e naturalmente con il suo frutto d’amore, alla quale è stato oscurato il volto per motivi di privacy. “Benvenuta tra noi amore mio! Sei la cosa più bella che ho fatto in 37 anni della mia vita!”, ha chiosato l’ex volto UeD, raggiante e gioiosa del neo arrivo.

Che fine ha fatto Claudia Piumetto? Cosa fa oggi, dove vive e chi è il marito

Emanuele Fina è un banchiere leccese. L’incontro con Claudia è avvenuto molti anni dopo che lei ha terminato il suo percorso televisivo nel programma timonato da Maria De Filippi. Gli affezionati al dating show, ricorderanno senza dubbio che la donna fu protagonista nella stessa edizione in cui sul trono c’era anche Elga Enardu. E chi scelse alla fine del suo percorso la Piumetto? Diego Daddi che però le rifilò un due di picche. Daddi si mise poi assieme proprio ad Elga (i due sono legati sentimentalmente ancora oggi).

Attualmente Claudia dimora a Lecce, città in cui svolge la professione di consulente vendite per Toyota. Dopo una serie di avventure amorose non andate a buon fine, ha trovato serenità e tranquillità tra le braccia di Fina, l’uomo giusto con il quale mettere su famiglia. La coppia sta assieme da non molto, poco più di un anno e mezzo “Stiamo insieme da 10 mesi, ci siamo conosciuti in un periodo particolare ma mi sento felicemente fidanzata”, confidava Claudia lo scorso gennaio, in un’intervista a Today.

A proposito della sue esperienza in tv, riassume così il suo percorso a Uomini e Donne:

“Avevo nemmeno 23 anni, è stato un gioco, mandai una mail andai e mi contattarono per il trono di Emanuele Morelli. Feci la mia esperienza di corteggiatrice ma alla fine non scelse nessuno. Finita questa esperienza, mi richiamò Vanessa Gollini e mi invitò a Roma senza dirmi nulla. Solo quando mi presentai a quell’incontro scoprì che ero stato scelta come nuova tronista. Ho un bel ricordo del trono, forse ecco sono stata troppo vera/genuina, soffrivo molto gli attacchi del pubblico e questo mi ha impedito forse di vivermela con più spensieratezza”.

Nonostante abbia acquisito popolarità in quel periodo non si è montata la testa. “La mia vita? Non è cambiata per nulla. Ho sfruttato il momento l’occasione, ho fatto qualche serata ma non ho mai avuto l’ambizione di essere qualcuno, mi fa anche sorridere vedere i profili di gente che sponsorizza creme e prodotti dopo una comparsata, la vita reale è un’altra“.

ha mantenuto i contatti con qualcuno del dating show? “Ho avuto un’amicizia molto stretta con Gianni Sperti, ci siamo vissuti molto anche perché siamo conterranei, poi non so che è successo ma ci siamo completamente persi e questa cosa mi è dispiaciuta. Io voglio bene a Gianni. Poi sento Ramona Amodeo ed Eliana Michielazzo”.