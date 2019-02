Uomini e Donne la scelta, Karina Cascella contro Andrea Dal Corso: l’opinionista prende le difese di Teresa Langella

Non si parla che de la scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne in questi giorni. Il ‘no’ ricevuto da Andrea Dal Corso ha fatto molto arrabbiare i fan della tronista e, a dire la verità, a scagliarsi contro di lui sono stati anche diversi volti noti del mondo del mondo dello spettacolo dopo la messa in onda del serale. Quelli che più si sono esposti in merito alla faccenda, come è ovvio che sia, sono stati principalmente gli ex protagonisti di Uomini e Donne che hanno partecipato alla festa al castello. Francesca Del Taglia, Elga Enardu, Giulia De Lellis sono solo alcuni dei tanti che hanno espresso il loro parere in merito al comportamento di Andrea. Nelle ultime ore, inoltre, anche Karina Cascella è stata sollecitata dai suoi follower a parlare della cosa.

Essendo il nome di Karina associato spesso al date show di Maria De Filippi, per via del suo passato da opinionista nella trasmissione, era quasi inevitabile che questo accadesse. Cosa pensa Karina Cascella della scelta di Teresa? “Penso che abbia fatto la scelta giusta, giusta per il suo cuore, senza rimpianti” ha affermato l’opinionista. In merito ad Andrea Dal Corso e al suo atteggiamento, invece, ha dichiarato: “Lui avrebbe potuto evitare, se la sua risposta era un no, tanti atteggiamenti inutili, gelosia, arrabbiature, etc. Comunque sia, a lei le auguro il meglio”.

Uomini e Donne, Lidia Vella contro Andrea Dal Corso: “Meschino”

Karina Cascella, come anticipato all’inizio, non è stata l’unica a scagliarsi contro Andrea Dal Corso in questi giorni. Sabato pomeriggio, per esempio, l’ex gieffina Lidia Vella non ha riservato sconti al corteggiatore di Uomini e Donne. Durante un suo intervento a Radio Radio la siciliana ha dichiarato: “Andrea ha dimostrato ancora una volta che voleva essere lui il protagonista, in prima serata. Poteva andarsene prima, molto prima. Io l’ho trovato meschino, un comportamento meschino”